颱風假挨轟雙重標準？蔣萬安曝一關鍵：非常清楚標準一致

受白海豚外圍環流影響，北市這兩天有明顯颱風天感覺，民進黨議員簡舒培質疑，相較巴威放颱風準備假，蔣萬安雙重標準，蔣今說，巴威跟這次白海豚完全不一樣，當時巴威颱風氣象署就已宣布預期要發布陸上警報，這次白海豚氣象署說了不會發布陸上警報，非常清楚標準一致。

蔣萬安今天下午視察內湖區成功路四段邊坡整治工程，對於這次白海豚沒有放颱風假，但民進黨議員簡舒培批上一波巴威放颱風準備假時，氣象署也還沒發布陸上警報。蔣受訪表示，當時巴威颱風，氣象署就已經宣布預期要發布陸上警報，這次白海豚颱風，氣象署就說了不會發布陸上警報，非常清楚標準一致。

對於外界質疑，這次風力是否已有達到標準？蔣萬安說，氣象署都已經非常清楚，這個不管是風力還有雨勢，其實基本上都沒有達到停班課的標準。

北市災防辦表示，截至今天上午11時，北市災情共接獲182件零星災情通報，主要仍以路樹倒塌最多，其次為圍籬倒塌等。