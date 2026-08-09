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家裡超乾淨還有蟑螂？達人曝先做到「三不政策」 再教1招秒捕捉

聯合新聞網／ 綜合報導
生活達人陳映如強調想減少蟑螂出沒，最重要的是不給住、不給水、不給食。 圖／AI生成
生活達人陳映如強調想減少蟑螂出沒，最重要的是不給住、不給水、不給食。 圖／AI生成

即便住大樓高層、環境天天清潔，也難免面臨蟑螂防不勝防的困擾，讓許多民眾相當頭痛。生活達人陳映如日前在社群平台分享「超級有成就感的補蟑螂法」，強調想減少蟑螂出沒，最重要的不是看到才處理，而是先做到「三不政策」：不給住、不給水、不給食

若是家中不幸出現蟑螂，陳映如指出也不一定非得使用市售殺蟲劑。民眾可以直接拿家裡的肥皂水或一般清潔劑噴灑在蟑螂身上，利用產品內的界面活性劑成分，破壞蟑螂身體表面的保護油膜，過一會兒蟑螂就會失去活動能力。這種方法不僅可以避免讓人體吸入濃濃的殺蟲劑味道，在使用上也相對比較環保且安全。

除了日常防範與應急清掃，陳映如更親自測試並分享了一招超有效的無毒捕蟑妙招：「請蟑螂喝啤酒」。製作方法相當簡單，只需將少量喝剩的啤酒倒入瓶子中，確保瓶口大小能讓小蟑螂爬進去，接著把瓶子斜放並緊靠著牆面即可。蟑螂會被啤酒的酒香吸引爬進瓶內，但因為瓶身為斜放狀態，蟑螂進得去卻不容易再爬出來。

陳映如透露，自己將這個啤酒瓶放在家裡的洗衣間一個晚上，隔天竟然就順利抓到了兩隻小蟑螂，捕獲效果比預期中還要好，而且全程完全不需要用到市售除蟑藥劑。她也鼓勵大家，如果家裡剛好有喝剩的啤酒，不妨試試這個方法。

三不政策

不給住：不堆放紙箱、報紙或雜物

不給水：睡前檢查水槽、流理台及地面不留積水

不給食：吃完立刻收拾、垃圾加蓋

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

達人 蟑螂 肥皂

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