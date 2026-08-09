年度大潮8月11日起連5天報到！低窪地區防積淹水

氣象署今天在臉書專頁「報氣候-中央氣象署」提醒，今年第二波「年度大潮」自11日起至15日，重點影響區域包含嘉義至屏東沿海，以及基隆、新北、宜蘭至台東沿海，慎防積淹水。

中央氣象署解釋，在朔月及望月前後，太陽、月亮和地球「排排站」時，彼此引力作用較強，使滿潮更高、乾潮更低、潮差更大，稱為「大潮」。在一年中，受到天文因素影響出現全年較高的潮位，就是常說的「年度大潮」。

氣象署提醒沿海遊憩的民眾，滿潮時海水來得又快又高，原本可以走的沙灘、礁石，可能一下子就被海水「收回去了」。海岸遊憩及釣魚等活動前先看潮汐，一發現水位開始上升，立即退回岸上。

至於海上航行、港區作業的船隻，因大潮期間潮差大，水位高低變化明顯，船隻進出港要留意水深，停泊中的船舶也要適時調整纜繩，避免船身被拉扯或碰撞。

另外，沿海低窪地區滿潮水位較高，可能出現局部海水倒灌或積水，居民與商家應提前做好防潮措施，並保持排水系統暢通。

氣象署說明，年度大潮本身是天文潮造成的自然現象，若遇上颱風帶來的強風與低氣壓，可能造成暴潮，讓沿海水位快速升高，因此颱風或強風天氣期間，沿海地區更要提高警覺，避免前往海邊及低窪地區。