這家水果行不一樣 國際藝術家洪易跨界開水果店 實踐生活藝術

藝術家洪易昨天趁著父親節在烏日老家附近開了水果行，除了紀念過世一年的父親，也落實自己「藝術生活化、生活藝術化」的理念。因為店的設計和一般水果店截然不同，開幕後引起地方頗多討論，友人也紛紛祝他的水果店能夠成功。

洪易畢業於明道中學美工科，以不鏽鋼鈑立體彩繪雕塑聞名。因是朱銘受邀赴日本雕刻之森美術館展覽後，相隔18年的首位台灣藝術家而受到重視。之後也登上美國舊金山市政中心廣場展出，成為第一位在此展出的台灣藝術家。

他說，自幼住在烏日區的榮泉里，父親賣水果維生，幫父親搬水果是幼年成長的紀憶。父親去年82歲過世，他因為經常受各地農會邀請替農產品「加值」因此心想，自己家裡就是賣水果的，何不為自家的水果「翻轉」一下。店址就在和老家相隔5百多公尺的中山路三段上，而且地址就大大的寫在門面上，店並取名「洪爸水果家族」

洪易說，他一直認為藝術不應該是高高在上的東西，而應該要「反芻到生活上」這才是藝術的價值。他說，自己常接到邀請替建築、農產品、年節禮品等加入藝術元素，因為這樣的確可以為商品和生活帶來不同的氛圍。他也希望大家多與藝術家結合，抱著使用者付費的心態，把藝術溶入生活，生活的品質和內涵一定會有所不同。

洪易說，店裡的水果來自中彰的果菜批發市場，一定最新鮮，品質絕對有保障。他近日經常會在店裡，歡迎大家去走走，買水果也可跟他聊聊。

藝術家洪易（中坐）昨天趁著父親節在烏日老家附近開了水果行「洪爸水果家族」。圖／洪易提供

藝術家洪易昨天趁著父親節在烏日老家附近開了水果行「洪爸水果家族」店內有他的雕塑作品。圖／洪易提供