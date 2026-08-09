快訊

最毒閨密！百萬女網紅被騙去菲律賓失蹤3年 確認遭撕票

海水倒灌後首見「暴潮告警」 謝國樑赴愛四路勘查

昭和實力派女優驚傳離世！晚年淒涼與女兒斷聯 孤獨死真相曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

這家水果行不一樣 國際藝術家洪易跨界開水果店 實踐生活藝術

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
藝術家洪易昨天趁著父親節在烏日老家附近開了水果行「洪爸水果家族」。圖／洪易提供
藝術家洪易昨天趁著父親節在烏日老家附近開了水果行「洪爸水果家族」。圖／洪易提供

藝術家洪易昨天趁著父親節在烏日老家附近開了水果行，除了紀念過世一年的父親，也落實自己「藝術生活化、生活藝術化」的理念。因為店的設計和一般水果店截然不同，開幕後引起地方頗多討論，友人也紛紛祝他的水果店能夠成功。

洪易畢業於明道中學美工科，以不鏽鋼鈑立體彩繪雕塑聞名。因是朱銘受邀赴日本雕刻之森美術館展覽後，相隔18年的首位台灣藝術家而受到重視。之後也登上美國舊金山市政中心廣場展出，成為第一位在此展出的台灣藝術家。

他說，自幼住在烏日區的榮泉里，父親賣水果維生，幫父親搬水果是幼年成長的紀憶。父親去年82歲過世，他因為經常受各地農會邀請替農產品「加值」因此心想，自己家裡就是賣水果的，何不為自家的水果「翻轉」一下。店址就在和老家相隔5百多公尺的中山路三段上，而且地址就大大的寫在門面上，店並取名「洪爸水果家族」

洪易說，他一直認為藝術不應該是高高在上的東西，而應該要「反芻到生活上」這才是藝術的價值。他說，自己常接到邀請替建築、農產品、年節禮品等加入藝術元素，因為這樣的確可以為商品和生活帶來不同的氛圍。他也希望大家多與藝術家結合，抱著使用者付費的心態，把藝術溶入生活，生活的品質和內涵一定會有所不同。

洪易說，店裡的水果來自中彰的果菜批發市場，一定最新鮮，品質絕對有保障。他近日經常會在店裡，歡迎大家去走走，買水果也可跟他聊聊。

藝術家洪易（中坐）昨天趁著父親節在烏日老家附近開了水果行「洪爸水果家族」。圖／洪易提供
藝術家洪易（中坐）昨天趁著父親節在烏日老家附近開了水果行「洪爸水果家族」。圖／洪易提供

藝術家洪易昨天趁著父親節在烏日老家附近開了水果行「洪爸水果家族」店內有他的雕塑作品。圖／洪易提供
藝術家洪易昨天趁著父親節在烏日老家附近開了水果行「洪爸水果家族」店內有他的雕塑作品。圖／洪易提供

藝術家洪易昨天趁著父親節在烏日老家附近開了水果行「洪爸水果家族」。圖／洪易提供
藝術家洪易昨天趁著父親節在烏日老家附近開了水果行「洪爸水果家族」。圖／洪易提供

水果 藝術家 藝術

延伸閱讀

從八點檔阿嬤到蛋糕女王！唐琪打造「花旗藝術蛋糕」成台北人共同回憶

曾是在世最貴畫家 國巨基金會出借霍克尼66件頂級藏品登場中美館

獲政院文化獎 徐仁修：80歲到世界最蠻荒之地 廖慶松：剪接是呼吸的藝術

企業典範 英特盛攜手EX-亞洲劇團推動苗栗首度藝術共融專場

相關新聞

氣象署晚間11時30分解除白海豚海警 太平洋3颱風外又增1熱低壓

白海豚颱風今下午5時已減弱成輕度颱風，並登陸中國浙江，中央氣象署今晚間宣布，白海豚颱風強度持續減弱，預計於今晚11時30分解除海上颱風警報；另外，西北太平洋除目前3個颱風外，今晚又生成出另一個熱帶性低氣壓TD18，但未來增強為颱風機率不高，其路徑對台灣也沒有直接影響。

白海豚登陸中國浙江！最快今深夜解除海警 未來1周中南部雨勢顯著

白海豚颱風今下午已減弱成輕度颱風，並登陸中國浙江，中央氣象署持續發布海上颱風警報，中央氣象署資深預報員朱美霖表示，預估今深夜至明凌晨解除海警，後續受到外圍環流及西南風影響，中南部雨勢增加、北部慎防午後雷陣雨。

白海豚減成輕颱最快明晨解除海警 南部留意短延時強降雨

白海豚颱風今下午已減弱成輕度颱風，中央氣象署持續發布海上颱風警報，中央氣象署資深預報員朱美霖表示，白海豚颱風逐漸減弱，預估今晚至明天清晨將脫離暴風圈，最快明天清晨解除海警，但後續受到外圍環流及西南風影響，各地仍需注意大雨。

白海豚減減弱仍挾強風大雨！國內線99架次取消延誤 離島船隻79次停航

白海豚今下午5時已減弱為輕度颱風，但其暴風圈影響範圍仍廣，各地仍有強風大雨影響空中及離島船班運行。交通部表示，截至今晚6時，國內線航班取消93架次、延誤6架次；離島船隻部分，今天有9航線、共79次停航。

白海豚減弱成輕颱 最新路徑及降雨熱區出爐

白海豚颱風今下午已減弱成輕度颱風，中央氣象署持續發布海上颱風警報，中央氣象署表示，受到白海豚影響，預計今晚至明天受到白海豚颱風及西南風影響，易有短延時強降雨，台中、南投、嘉義以南、苗栗以北山區仍有局部大雨。

白海豚減弱風雨仍影響 國籍航空明天航班異動一次看

白海豚颱風今下午5時已減弱成輕度颱風，並登陸中國浙江。受到白海豚颱風影響，中華航空明天往返上海虹橋2架次取消、往返上海浦東4架次延後；長榮航空往返上海取消4架次；星宇航空則加開2架次疏運往返沖繩的旅客。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。