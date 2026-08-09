中颱白海豚今最接近 新北市傳159件災情 橫移門下午4時開啟

中颱白海豚來襲，今天是颱風最接近新北市的時段，市長侯友宜上午指示災害應變中心維持二級開設持續戒備，隨後前往淡江大強視察防颱整備工作及交通狀況。侯友宜也呼籲市民切勿前往海邊釣魚、觀浪，或前往山區活動，以免發生危險。

侯友宜指出，因應颱風帶來之風雨與大潮海水倒灌風險，新北市高灘地停車場已於昨天實施管制、全市18座橫移門（水門）關閉與32處越堤道封閉作業，考量下午雨勢趨緩，將以最快速度恢復市容整潔，預計今天下午4時起開啟橫移門。此外淡江大橋目前實施汽車降速，以及機車、自行車及行人禁行管制，市府將持續作好安全監控，待安全許可後再行開放。

新北市消防局統計，截至今日上午累計受理災情159件，其中131件已迅速處置結案，其餘零星案件正由市府派員搶修。針對瑞芳鼻頭漁港港區湧入大量漂流物及淡水民宅毀損案，淡水區、瑞芳區公所已進行緊急清除，昨天已優先排除影響漁船停泊與民眾通行之障礙物，並清運達56公噸漂流物，同時淡江大橋淡水橋頭周遭因臨近淡水河口，易受長浪及滿潮倒灌影響造成積淹水現象，市長侯友宜也指示持續進行防洪疏浚工作，以減低危害。

侯友宜呼籲，由於新北市還未完全脫離白海豚颱風的影響範圍，今日上午仍是風雨最顯著的時段，北海岸及東北角沿海預估有4米以上大浪及長浪，市府警察局、消防局及沿海公所已累計勸離人數達223人，請市民朋友切勿前往海邊釣魚、觀浪，或前往山區活動，以免發生危險。

新北市長侯友宜視察淡江大橋防颱。記者黃子騰／翻攝