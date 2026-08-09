快訊

最毒閨密！百萬女網紅被騙去菲律賓失蹤3年 確認遭撕票

海水倒灌後首見「暴潮告警」 謝國樑赴愛四路勘查

昭和實力派女優驚傳離世！晚年淒涼與女兒斷聯 孤獨死真相曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

中颱白海豚今最接近 新北市傳159件災情 橫移門下午4時開啟

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
侯友宜今天上午至新北市災害應變中心召開白海豚颱風情資說明會議。記者黃子騰／翻攝
侯友宜今天上午至新北市災害應變中心召開白海豚颱風情資說明會議。記者黃子騰／翻攝

中颱白海豚來襲，今天是颱風最接近新北市的時段，市長侯友宜上午指示災害應變中心維持二級開設持續戒備，隨後前往淡江大強視察防颱整備工作及交通狀況。侯友宜也呼籲市民切勿前往海邊釣魚、觀浪，或前往山區活動，以免發生危險。

侯友宜指出，因應颱風帶來之風雨與大潮海水倒灌風險，新北市高灘地停車場已於昨天實施管制、全市18座橫移門（水門）關閉與32處越堤道封閉作業，考量下午雨勢趨緩，將以最快速度恢復市容整潔，預計今天下午4時起開啟橫移門。此外淡江大橋目前實施汽車降速，以及機車、自行車及行人禁行管制，市府將持續作好安全監控，待安全許可後再行開放。

新北市消防局統計，截至今日上午累計受理災情159件，其中131件已迅速處置結案，其餘零星案件正由市府派員搶修。針對瑞芳鼻頭漁港港區湧入大量漂流物及淡水民宅毀損案，淡水區、瑞芳區公所已進行緊急清除，昨天已優先排除影響漁船停泊與民眾通行之障礙物，並清運達56公噸漂流物，同時淡江大橋淡水橋頭周遭因臨近淡水河口，易受長浪及滿潮倒灌影響造成積淹水現象，市長侯友宜也指示持續進行防洪疏浚工作，以減低危害。

侯友宜呼籲，由於新北市還未完全脫離白海豚颱風的影響範圍，今日上午仍是風雨最顯著的時段，北海岸及東北角沿海預估有4米以上大浪及長浪，市府警察局、消防局及沿海公所已累計勸離人數達223人，請市民朋友切勿前往海邊釣魚、觀浪，或前往山區活動，以免發生危險。

新北市長侯友宜視察淡江大橋防颱。記者黃子騰／翻攝
新北市長侯友宜視察淡江大橋防颱。記者黃子騰／翻攝

侯友宜聽取淡海輕軌工程防颱應變措施。記者黃子騰／翻攝
侯友宜聽取淡海輕軌工程防颱應變措施。記者黃子騰／翻攝

白海豚颱風

延伸閱讀

白海豚進逼北部海域視察深澳漁港 侯友宜：浪高7米山區防豪大雨

颱風白海豚北市災情182件 蔣萬安午後視察內湖

白海豚挾強風大雨 淡江大橋今天持續實施預警性封閉

白海豚颱風來襲 新北高灘地停車場今只出不進、各橫移門越堤道18時封閉

相關新聞

氣象署晚間11時30分解除白海豚海警 太平洋3颱風外又增1熱低壓

白海豚颱風今下午5時已減弱成輕度颱風，並登陸中國浙江，中央氣象署今晚間宣布，白海豚颱風強度持續減弱，預計於今晚11時30分解除海上颱風警報；另外，西北太平洋除目前3個颱風外，今晚又生成出另一個熱帶性低氣壓TD18，但未來增強為颱風機率不高，其路徑對台灣也沒有直接影響。

白海豚登陸中國浙江！最快今深夜解除海警 未來1周中南部雨勢顯著

白海豚颱風今下午已減弱成輕度颱風，並登陸中國浙江，中央氣象署持續發布海上颱風警報，中央氣象署資深預報員朱美霖表示，預估今深夜至明凌晨解除海警，後續受到外圍環流及西南風影響，中南部雨勢增加、北部慎防午後雷陣雨。

白海豚減成輕颱最快明晨解除海警 南部留意短延時強降雨

白海豚颱風今下午已減弱成輕度颱風，中央氣象署持續發布海上颱風警報，中央氣象署資深預報員朱美霖表示，白海豚颱風逐漸減弱，預估今晚至明天清晨將脫離暴風圈，最快明天清晨解除海警，但後續受到外圍環流及西南風影響，各地仍需注意大雨。

白海豚減減弱仍挾強風大雨！國內線99架次取消延誤 離島船隻79次停航

白海豚今下午5時已減弱為輕度颱風，但其暴風圈影響範圍仍廣，各地仍有強風大雨影響空中及離島船班運行。交通部表示，截至今晚6時，國內線航班取消93架次、延誤6架次；離島船隻部分，今天有9航線、共79次停航。

白海豚減弱成輕颱 最新路徑及降雨熱區出爐

白海豚颱風今下午已減弱成輕度颱風，中央氣象署持續發布海上颱風警報，中央氣象署表示，受到白海豚影響，預計今晚至明天受到白海豚颱風及西南風影響，易有短延時強降雨，台中、南投、嘉義以南、苗栗以北山區仍有局部大雨。

白海豚減弱風雨仍影響 國籍航空明天航班異動一次看

白海豚颱風今下午5時已減弱成輕度颱風，並登陸中國浙江。受到白海豚颱風影響，中華航空明天往返上海虹橋2架次取消、往返上海浦東4架次延後；長榮航空往返上海取消4架次；星宇航空則加開2架次疏運往返沖繩的旅客。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。