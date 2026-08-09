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石門水庫集水區降雨逾118毫米「近滿水位」 北水分署打開阿姆坪防淤隧道
水利署北區水資源分署表示，評估白海豚颱風降雨帶來的水力條件，今日上午10時啟動石門水庫阿姆坪防淤隧道沖淤，沖淤量約15.8萬立方公尺，也是第9次啟動阿姆坪防淤隧道沖淤，至今日傍晚可將泥砂導排入海，延長水庫使用壽命。
北水分署指出，石門水庫集水區至上午10時累積降雨量達118.4毫米，水庫水位244.68公尺（滿水位245），蓄水率98%，目前每秒入流量373立方公尺、出流量64立方公尺，將持續嚴密監控颱風動態及水庫入流變化，滾動調整水庫操作策略以調節洪水量及穩定供水。
北水分署於上午10時再召開緊急應變小組會議，檢討集水區降雨、水庫水位、入出流量及供水情形，半小時後邀請新北市水利局、台北市水利工程處、水利署第十河川分署及台灣自來水公司第二、三、十二區管理處跨機關視訊會議，研商水庫防洪操作及供水調度等應變措施，強化橫向聯繫確保颱風期間防洪及供水作業順利。
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