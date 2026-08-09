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向海致敬2025年執行成效 海洋廢棄物調查量減少66%

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
行政院日前辦理「向海致敬 - 海岸清潔維護計畫」2025年執行成效考評複評會議，海岸廢棄物調查量已由2019年2294公噸降至2025年772公噸，約減少66%。圖／聯合報系資料照
行政院日前辦理「向海致敬 - 海岸清潔維護計畫」2025年執行成效考評複評會議，海岸廢棄物調查量已由2019年2294公噸降至2025年772公噸，約減少66%。圖／聯合報系資料照

環境部環境管理署表示，行政院日前辦理「向海致敬 - 海岸清潔維護計畫」2025年執行成效考評複評會議，檢視中央部會及地方政府海岸清潔維護推動成果，在各機關合作下，海岸廢棄物調查量已由2019年2294公噸降至2025年772公噸，約減少66%。

環管署指出，行政院自2020年起推動向海致敬政策，整合中央與地方落實海岸「定期清、立即清、緊急清」及源頭減量等機制。2025年各機關共清理約8.4萬公噸廢棄物，範疇涵蓋河川攔除（54.2%）、海岸清理（31.5%）及港口海底清理。

在通報案件處理效率上，2025年中央部會與地方政府受理的立即清髒亂通報，平均處理天數均符合7天內完成的政策目標。在源頭管理方面，農業部漁業署累計補助改良性浮具21.5萬顆並設置24處養殖暫置區；海委會海保署回收海廢與廢漁網約313公噸。

環管署指出，鑑於現行「向海致敬 - 海岸清潔維護計畫（2024-2027年）」將於2027年屆期，環境部已啟動第三期（2028-2031年）計畫的規畫工作，整體計畫預計於2027年2月提送行政院審議，使我國向海致敬的海岸維護成果能夠落實永續管理目標。

廢棄物 環境部 地方政府

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