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白海豚下午減為輕颱晚間起雨區南部接力 最快明晨解除海警
中央氣象署指出，中度颱風白海豚上午11時中心在台北的北北東方約350公里之處，以每小時17公里速度，向西轉西北西進行。暴風圈正逐漸通過台灣北部海面，對台灣北部海面構成威脅，颱風強度有稍減弱且暴風圈有縮小的趨勢，預估下午可減為輕颱，晚間登陸中國浙江，氣象署最快明晨可解除海上颱風警報。
氣象署預報中心副主任伍婉華上午表示，白海豚颱風今天影響最明顯，中部以北有局部豪雨，部分山區有局部大豪雨。下半天暴風圈將接近馬祖，尤其今晚到明晨颱風暴風圈非常接近馬祖。今、明兩天基隆、北海岸、宜蘭適逢大潮，要留意海水倒灌。
伍婉華表示，白海豚持續向西北西移動，下午將以最強的輕度颱風影響台灣，晚間登陸中國浙江，目前北部海面及馬祖有6公尺巨浪，提醒民眾留意。
伍婉華也說，今天截至目前最大累積雨量在陽明山有291毫米，台北山區及台中山區都有局部豪雨。此外，中午以前新北市濱海、桃園濱海、恆春、綠島及蘭嶼要留意10至11級強陣風。
伍婉華指出，今天晚間北部降雨逐漸緩和，南部降雨將增加，有局部大雨。明天受颱風外圍雲系加上西南風影響，中南部整天有雨，南部山區有局部大雨，其他地區午後雷陣雨。周二至周四西南風影響，中南部仍有雨，其他地區為午後雷雨，北部山區也要留意大雨。
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