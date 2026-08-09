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外食餐具有洗碗精味？醫曝「清潔劑殘留」3主因：恐吃下活性劑

聯合新聞網／ 綜合報導
黃軒醫師提醒，外食時餐廳餐盤確實有殘留洗滌劑的可能，餐具「滑滑的」不一定代表洗得乾淨，也可能是清潔劑沒有充分沖洗。 圖／ingimage
黃軒醫師提醒，外食時餐廳餐盤確實有殘留洗滌劑的可能，餐具「滑滑的」不一定代表洗得乾淨，也可能是清潔劑沒有充分沖洗。 圖／ingimage

用餐的餐具衛生影響身體健康，但看似乾淨的餐具外表下可能藏有清潔劑殘留問題。黃軒醫師日前在臉書分享，日前他在餐廳吃飯拿起湯匙時，發現表面摸起來滑滑、黏黏的，原本以為沒擦乾，但靠近一聞竟然有明顯洗碗精香味甚至化學氣味，因而立刻請服務人員更換。黃軒提醒，外食時餐廳餐盤確實有殘留洗滌劑的可能，餐具「滑滑的」不一定代表洗得乾淨，也可能是清潔劑沒有充分沖洗。

針對餐廳餐具容易殘留清潔劑的原因，黃軒分析主要有三大關鍵。首先是商業洗碗機使用的快乾助洗劑（光潔劑），洗滌過程僅1到3分鐘，若噴嘴堵塞、水壓不足或劑量設定過高，內含的「乙醇乙氧基化物」就易殘留；其次是小吃店等人工洗滌，在巔峰時間沖水時間不足；第三則是業者若使用高濃度業務用洗滌劑卻調配比例不當，未精確稀釋，都會大幅增加化學劑殘留的風險。

對於吃進微量殘留對健康的影響，黃軒表示，合規的清潔劑在極微量殘留時人體能自然代謝，不必過度恐慌，但若長期頻繁接觸高濃度殘留，研究指出可能帶來隱憂。瑞士過敏與哮喘研究所（SIAF）研究顯示，界面活性劑（如乙醇乙氧基化物）殘留較多可能破壞腸道上皮細胞屏障，與慢性腸道發炎或過敏有關；此外，人工手洗的化學合成界面活性劑若大量吃下肚，也可能引起腸胃不適或噁心感。

為了降低吃下殘留洗劑的風險，黃軒建議外食族可進行自我檢查與防護。拿到餐具時若發現「表面摸起來滑滑黏黏」、「有明顯洗碗精或化學氣味」、「倒入清水出現持續不易消退的泡沫」、「食物帶有肥皂味或苦味」或「表面有白色膜狀物」應要求更換。自保動作則包含用餐前用乾淨紙巾乾擦拭，或者用熱水或熱茶快速燙過洗滌，帶走水溶性殘留，最好是直接攜帶環保餐具。

黃軒補充說明，在餐廳發現餐具異狀時，最實際的處理方式就是直接請店員更換，「這個餐具好像有清潔劑味道，麻煩幫我換一套，並用清水重新沖洗。」雖然用餐前拿熱水燙碗筷能稍微沖掉灰塵或表面殘留，但並不能完全取代正確清洗與消毒，強調餐具真正的乾淨不是香、滑或亮到發光，而是「不該留下的東西都沖乾淨了」。

洗碗精 外食 餐具

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