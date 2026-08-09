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吃海鮮麵險喪命！65歲翁敗血性休克住加護病房 醫示警5隔夜菜直接丟

聯合新聞網／ 綜合報導
醫師洪永祥指出，隔夜菜若處理不當可能引發嚴重健康危機，對於器官功能較弱的族群更是致命風險。 圖／AI生成
醫師洪永祥指出，隔夜菜若處理不當可能引發嚴重健康危機，對於器官功能較弱的族群更是致命風險。 圖／AI生成

隔夜菜若處理不當可能引發嚴重健康危機，對於器官功能較弱的族群更是致命風險醫師洪永祥日前在臉書分享真實病例，65歲慢性腎衰竭第三期的陳大哥，日前晚上將中午吃剩的蛤蜊海鮮麵蓋保鮮膜冰冰箱，隔天晚上拿出來「微波加熱」食用，不到四小時便劇烈嘔吐腹瀉、發冷狂抖。

洪永祥回憶，當時一送急診時血壓降至75/45 mmHg，出現敗血性休克與急性腎損傷，住進加護病房洗腎一星期，主因就是隔夜海鮮滋生耐高溫的金黃色葡萄球菌與腸炎弧菌，毒素微波也殺不死。

洪永祥指出，許多腎友與家屬常誤以為「只要冰起來就不會壞」，但事實上冰箱只能「抑制」細菌繁殖，無法「殺滅」細菌，像李斯特菌甚至在4°C低溫下依然能持續生長。由於腎友排毒機制大打折扣、免疫細胞功能低下，只要有些微細菌毒素入侵，就可能引發腸胃炎、脫水、嚴重的電解質紊亂（如致命高血鉀），甚至敗血症，因此絕不能掉以輕心。

洪永祥特別列出腎友絕不能吃的「五種隔夜食物」，只要過夜，就算冰冰箱也請直接丟棄：

隔夜海鮮（蝦、蟹、蛤蜊、魚類）：極易腐敗，過夜會產生大量蛋白質分解物，對肝腎造成負擔，且易滋生耐熱的腸炎弧菌與細菌毒素，加熱也無法破壞。

隔夜綠葉蔬菜（菠菜、小白菜、芹菜）：硝酸鹽較高，長時間放置會轉化為亞硝酸鹽，且重複加熱後鉀離子濃度相對升高，極易誘發高血鉀症。

隔夜半熟蛋與蛋類料理：未熟透的蛋可能帶有沙門氏菌，過夜後細菌會呈指數級爆發，極易引發嚴重急性腸胃炎。

隔夜涼拌菜與沙拉：製作過程中未經高溫殺菌，過夜後是李斯特菌與大腸桿菌溫床，危險性最高。

隔夜豆製品（豆腐、豆漿、豆干）：水分高且植物蛋白質豐富，是細菌最愛的培養基，過夜極易發酵變質引發腸道感染。

洪永祥最後強調，慢性腎衰竭走的是一條漫長的保健之路，對於腎臟病患來說，「吃得乾淨比吃得豐富更重要」。提醒所有腎友與家屬，平時飲食應堅持餐餐吃新鮮煮熟的食物，並且當餐吃完最安心，切勿為了節省而食用隔夜菜，以免再次陷入引發嚴重併發症或敗血性休克的險境。

隔夜菜 海鮮 蛤蜊 風險 加護病房 洗腎

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