吃海鮮麵險喪命！65歲翁敗血性休克住加護病房 醫示警5隔夜菜直接丟

隔夜菜若處理不當可能引發嚴重健康危機，對於器官功能較弱的族群更是致命風險。醫師洪永祥日前在臉書分享真實病例，65歲慢性腎衰竭第三期的陳大哥，日前晚上將中午吃剩的蛤蜊海鮮麵蓋保鮮膜冰冰箱，隔天晚上拿出來「微波加熱」食用，不到四小時便劇烈嘔吐腹瀉、發冷狂抖。

洪永祥回憶，當時一送急診時血壓降至75/45 mmHg，出現敗血性休克與急性腎損傷，住進加護病房洗腎一星期，主因就是隔夜海鮮滋生耐高溫的金黃色葡萄球菌與腸炎弧菌，毒素微波也殺不死。

洪永祥指出，許多腎友與家屬常誤以為「只要冰起來就不會壞」，但事實上冰箱只能「抑制」細菌繁殖，無法「殺滅」細菌，像李斯特菌甚至在4°C低溫下依然能持續生長。由於腎友排毒機制大打折扣、免疫細胞功能低下，只要有些微細菌毒素入侵，就可能引發腸胃炎、脫水、嚴重的電解質紊亂（如致命高血鉀），甚至敗血症，因此絕不能掉以輕心。

洪永祥特別列出腎友絕不能吃的「五種隔夜食物」，只要過夜，就算冰冰箱也請直接丟棄：

隔夜海鮮（蝦、蟹、蛤蜊、魚類）：極易腐敗，過夜會產生大量蛋白質分解物，對肝腎造成負擔，且易滋生耐熱的腸炎弧菌與細菌毒素，加熱也無法破壞。

隔夜綠葉蔬菜（菠菜、小白菜、芹菜）：硝酸鹽較高，長時間放置會轉化為亞硝酸鹽，且重複加熱後鉀離子濃度相對升高，極易誘發高血鉀症。

隔夜半熟蛋與蛋類料理：未熟透的蛋可能帶有沙門氏菌，過夜後細菌會呈指數級爆發，極易引發嚴重急性腸胃炎。

隔夜涼拌菜與沙拉：製作過程中未經高溫殺菌，過夜後是李斯特菌與大腸桿菌溫床，危險性最高。

隔夜豆製品（豆腐、豆漿、豆干）：水分高且植物蛋白質豐富，是細菌最愛的培養基，過夜極易發酵變質引發腸道感染。

洪永祥最後強調，慢性腎衰竭走的是一條漫長的保健之路，對於腎臟病患來說，「吃得乾淨比吃得豐富更重要」。提醒所有腎友與家屬，平時飲食應堅持餐餐吃新鮮煮熟的食物，並且當餐吃完最安心，切勿為了節省而食用隔夜菜，以免再次陷入引發嚴重併發症或敗血性休克的險境。