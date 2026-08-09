白海豚颱風帶來雨勢！花蓮萬里溪堰塞湖蓄水突破620萬

受颱風白海豚外圍環流影響，花蓮萬里溪堰塞湖集水區近日出現零星降雨，湖面水位略為上升，依最新監測及降雨預測資料研判，未來雨量仍未達警戒發布門檻，目前持續維持穩定溢流狀態，下游影響範圍仍侷限於河道內。

根據萬里溪堰塞湖監測資訊，截至今天上午10時30分，湖面高程為1091.51公尺，蓄水量約620.47萬立方公尺。

中央氣象署定量降水預報顯示，堰塞湖上游集水區未來12小時累積雨量約8.7毫米，未來24小時約9毫米。林業及自然保育署花蓮分署表示，受到颱風外圍環流帶來些許降雨影響，湖區水位略有增加，但整體雨量仍低於警戒標準。

花蓮分署指出，由於天候不佳，今天無法執行空拍作業，目前綜合水位監測資料、下游河川監視影像，以及昨天下午4時20分無人機空拍判釋結果評估，湖面仍維持穩定溢流，壩體僅出現局部輕微沖蝕與下切現象，整體結構完整，溢流水量對下游造成的影響仍限於河道範圍內。