北榮躋身全球最佳綠色醫院250強 院長陳威明：守護環境就是守護健康

美國「Newsweek」首度公布「World's Greenest Hospitals 2026（全球最佳綠色醫院）」評比。台北榮總憑藉在環境永續、社會責任及醫院治理的卓越表現，榮登全球250強。這也是北榮連續3年獲選「Newsweek」「World’s Best Hospitals（全球最佳醫院）」後，再度獲得國際權威評比肯定。台灣唯二上榜醫院為中國醫藥大學附設醫院和台北榮總。

「全球最佳綠色醫院」評比由「Newsweek」與 Statista Rankings 首次共同發布，以六大構面評估全球醫院永續表現，其中永續績效占40%與專家推薦占30%為最主要評分依據，最終選出全球250家綠色醫院，並以3至5Leaves呈現永續績效等級。北榮獲得三片綠葉肯定。

北榮院長陳威明說，這不僅彰顯醫院推動ESG治理與智慧醫療的豐碩成果，更展現台灣醫療邁向永續發展的國際競爭力，醫療的使命在於守護生命，而守護環境，就是守護全民健康。

面對全球氣候變遷、高齡化及醫療體系韌性等挑戰，台北榮總將永續發展全面融入醫院治理核心，以環境保護（Environment）、社會責任（Social）及良善治理（Governance）作為醫院長期發展的重要策略。

陳威明說，此次獲選「Newsweek」全球最佳綠色醫院，不僅是國際對台北榮總長期推動永續醫療的高度肯定，更是全院同仁共同努力的成果。未來將持續以醫療專業、科技創新與永續治理並進，朝世界級綠色醫學中心的目標穩健邁進。

台北榮總長期以打造「韌性、低碳、永續」醫院為目標，從能源管理、綠色建築、水資源循環、廢棄物管理到生態環境等面向，全面推動節能減碳及資源循環。為落實淨零承諾，北榮已完成ISO 14064-1溫室氣體盤查，並持續發布永續報告書，通過第三方查證，以公開透明方式展現ESG治理成果。

在能源管理方面，醫院持續汰換高耗能設備、提升空調系統及冰水主機效能，2025年整體用電量較前年下降約4%，範疇一、二溫室氣體排放量減少約7%。院內更積極推動一次性用品減量，員工餐廳全面採用不鏽鋼餐具，並導入智慧食材管理及多元供餐模式，降低食物浪費及廚餘產生，落實循環經濟。

水資源方面，建置雨水回收及地下連續壁滲流水再利用系統，作為空調冷卻水塔補水及忘憂湖水源，提高水資源循環效率。

院區並持續推動生態綠化，「忘憂湖」已成為都市生態的重要棲地；近期啟用的湖畔綠化停車場採用植草磚及透水鋪面設計，兼顧停車需求、基地保水、生態保育及降低熱島效應。院內多棟建築亦取得綠建築標章，從建築設計到環境管理全面落實永續理念。

北榮秉持「視病猶親」理念，持續運用智慧醫療與數位科技，將高品質醫療服務延伸至玉里、鳳林及台東等分院，並建置智慧健康管理中心及住宿式長照機構，提升偏鄉及高齡族群醫療與照護可近性，縮短城鄉醫療落差，落實健康平權。

在人才永續方面，醫院積極打造多元、平等及共融（DEI）的友善職場，持續完善醫護宿舍、榮光幼兒園及各項員工支持措施，協助同仁兼顧工作與家庭，並透過完善的人才培育制度，吸引及留任優秀醫療人才。

在治理面向，北榮由院長親自督導永續發展委員會，建立跨部門治理機制，將淨零排放、智慧醫療、人才發展、資訊安全、病人安全及風險管理納入醫院治理核心，持續提升醫院營運韌性及永續競爭力。

醫院積極推動智慧醫療，並取得美國醫療資訊暨管理系統學會（HIMSS）電子病歷應用成熟度模型（EMRAM）最高等級認證。透過高度數位化的醫療流程，整合臨床決策、資料治理與資訊科技，不僅提升醫療品質、病人安全與醫療效率，也同步強化資訊安全及病人隱私保護。

此外，北榮近年榮獲國家永續發展獎、SNQ國家品質標章、國家醫療品質獎（NHQA）及數位轉型鼎革獎首獎等多項大獎肯定，展現醫療品質、智慧醫療與永續治理的綜合實力。

陳威明說，此次榮登「Newsweek」2026「全球最佳綠色醫院」前250強，是對北榮多年推動永續治理與綠色醫療成果的重要肯定，也彰顯臺灣醫療體系在淨零轉型、智慧醫療及永續發展上的國際實力。

展望未來，北榮將持續深化ESG治理，攜手政府、醫療體系、供應鏈夥伴及社會各界，推動低碳醫療、智慧醫療、綠色採購與永續供應鏈，將守護病人健康進一步延伸至守護環境與下一代，朝世界級綠色醫學中心持續邁進，為全民健康、環境永續與社會共好創造更長遠的價值。