相比巴威颱風...白海豚挾強風豪雨感受顯著 氣象署曝原因

中度颱風白海豚暴風圈正通過台灣北部海面，中部以北強風大雨感受明顯，相比上次同樣沒有登陸台灣的巴威颱風，白海豚挾帶的風雨感受更為顯著。中央氣象署預報員鄭傑仁今天表示，主要是白海豚外圍環流廣闊，加上北海岸地形導致風力增強，而巴威颱風相較起來風場並沒這麼大。

鄭傑仁說，除了颱風近中心附近的強度外，外圍環流及對流狀況也會造成不同程度的影響。此次白海豚颱風整體外圍環流廣闊，加上北海岸地形導致風力加強作用，導致今天中部以北地區風雨感受明顯。

而巴威颱風接近台灣時，靠近台灣這側的對流、風場都沒白海豚大，加上當時的環境對其發展不佳，經過台灣北部海面時環流減弱較快，因此風雨相較之下沒這麼顯著。

此外，前中央氣象局科技中心顧問王時鼎過去將影響台灣地區颱風路徑分為10大類，氣象署以此分類彙整1911至2024年颱風資料，第1類為通過台灣北部海面向西或西北進行者，占12.47%；第2類為通過台灣北部向西或西北進行者，占13.23%。

第3類為通過台灣中部向西或西北進行者，占12.72%；第4類為通過台灣南部向西或西北進行者，占9.92%；第5類為通過台灣南部海面向西或西北進行者，占17.81%；第6類為沿台灣東岸或東部海面北上者，占12.72%。

第7類為沿台灣西岸或台灣海峽北上者，占7.12%；第8類為通過台灣南部海面向東或東北進行者，占3.31%；第9類為通過台灣南部向東或東北進行者，占6.62%；另有無法歸類的特殊路徑，占4.07%。

針對白海豚這次侵台的路徑較接近哪一類，鄭傑仁表示，首先颱風要被定義為侵襲台灣的颱風，且通常都會發布陸上颱風警報，目前白海豚尚不適用，但硬要講的話，其路徑與「第1類」相近，即通過台灣北部海面向西或西北進行者，占整體侵台颱風比例12.47%，但白海豚是否被判定為侵台颱風，後續仍要觀察其暴風圈是否觸陸、是否發布陸警來判斷。