快要有3颱了！TD17生成最快今晚升級成16號颱風琵鷺

目前西北太平洋除了颱風白海豚，還有昌鴻。熱帶性低壓氣TD17上午生成，最快今晚升級成16號颱風琵鷺。

中央氣象署副主任伍婉華上午指出，中度颱風白海豚今天最接近台灣，暴風圈正逐漸通過台灣北部海面，對台灣北部海面構成威脅。今晚前後颱風中心會進入中國浙江，今晚到明晨颱風暴風圈非常接近馬祖，預估颱風白天減為輕颱，強度為最強的輕度颱風；暴風圈縮小，但七級風平均暴風半徑仍有250公里。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，第15號輕颱昌鴻，向西北轉偏西進行，因垂直風切大增強有限，周二、三(11、12日)侵襲日本本州。

中央氣象署預報員鄭傑仁中午指出，TD17今天上午8時生成，最快今晚升級成琵鷺颱風，移動方向先偏東再朝東北，對台灣沒有影響。