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白海豚挾強風大雨 淡江大橋今天持續實施預警性封閉

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
受到白海豚颱風影響，今天淡江大橋及桃園市復興區台7線47K+100~60K+800（巴陵至西村路段）實施預警性封閉。聯合報系資料照
受到白海豚颱風影響，今天淡江大橋及桃園市復興區台7線47K+100~60K+800（巴陵至西村路段）實施預警性封閉。聯合報系資料照

中颱白海豚暴風圈正通過台灣北部海面，中部以北、東北部及南部山區易有短延時強降雨。交通部公路局宣布，受到白海豚颱風影響，今天除了淡江大橋人行自行車道及機車道持續預警性封閉外，再新增桃園市復興區台7線47K+100~60K+800（巴陵至西村路段），之後將視風雨狀況開放通行。

白海豚今上午8時30分位於台北的北北東方約360公里之處，以每小時16公里速度，向西轉西北西進行。中央氣象署副主任伍婉華指出，暴風圈正逐漸通過台灣北部海面，受到其外圍環流影響，今中部以北、東北部及南部山區易有短延時強降雨。

今日新竹縣山區、苗栗縣山區有局部豪雨或大豪雨，北海岸、台北市山區、新北市山區、桃園市山區、台中市山區有局部大雨或豪雨，台中以北、南投、宜蘭地區及雲林、嘉義山區有局部大雨發生的機率。

公路局今早也宣布，受到白海豚颱風來襲，截至今早9時止，共有2處路段實施預警性封閉，未來將視狀況開放通行。

預警性封閉路段包含：

1. 桃園市復興區台7線47K+100~60K+800（巴陵至西村路段） ，後續視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

2. 新北市淡水區台61線0K+000~1K+000（淡江大橋） 人行自行車道及機車道，已於8日21時預警性封閉，並實施主線降速（時速30公里）行駛，後續視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

公路局表示，將持續監控颱風動態發布道路預警訊息，並即時處理災情，適時發布警訊於公路資訊看板（CMS）、警廣、電視及平面媒體。

公路局呼籲用路人，颱風豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路，並請用路人注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規畫行程預作應變準備，多利用公路局智慧化省道即時資訊服務網（http://168.thb.gov.tw）、幸福公路APP及收聽警廣路況廣播，掌握路況預作行程規畫。

淡江大橋 白海豚颱風

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