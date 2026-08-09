聽新聞
0:00 / 0:00
白海豚颱風挾劇烈雨勢狂炸中部以北 離島航線及船隻取消情況一次看
中颱白海豚今天最接近台灣，目前正通過台灣北部海面，中央氣象署今上午8時30分持續發布海上颱風警報，並提醒今晚至明晨暴風圈將非常靠近馬祖。受到颱風影響，今天離島航線及船班均受影響，國內線航班取消79架次、延誤5架次；9航線船班受影響，共79航次停航。
氣象署指出，白海豚颱風正通過台灣北部海面，強度已稍微減弱，暴風半徑仍維持250公里，今上午8時30分持續針對白海豚颱風發布海警，預計未來6小時內將減弱為輕颱、明天清晨至上午解除海警，但今晚至明晨暴風圈將非常接近馬祖。
交通部民航局表示，今日截至上午10時，國內線取消79架次、延誤5架次，國際暨兩岸航線取消115架次、延誤2架次。
交通部航港局指出，受白海豚颱風影響，今日共9航線受影響，計79航次停航：
(1)基隆-馬祖：全部停航(2航次)。
(2)南竿福澳-福州琅岐：全部停航(4航次)。
(3)北竿白沙-福州黃岐：全部停航(4航次) 。
(4)富岡-綠島：全部停航(13航次)。
(5)富岡-蘭嶼：全部停航(4航次)。
(6)後壁湖-蘭嶼：全部停航(4航次)。
(7)布袋-馬公：部分停航(開航8航次、停航1航次)。
(8)東港-小琉球：部分停航(開航5航次、停航41航次)。
(9)鹽埔-小琉球：全部停航(6航次)。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。