快訊

海水倒灌後首見「暴潮告警」 謝國樑赴愛四路勘查

昭和實力派女優驚傳離世！晚年淒涼與女兒斷聯 孤獨死真相曝光

白海豚海警23:30將解除！太平洋3颱風外又增1熱低壓 4大路徑出爐

聽新聞
0:00 / 0:00

白海豚颱風挾劇烈雨勢狂炸中部以北 離島航線及船隻取消情況一次看

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
受到白海豚颱風影響，今天離島航線及船班均受影響。聯合報系資料照
受到白海豚颱風影響，今天離島航線及船班均受影響。聯合報系資料照

中颱白海豚今天最接近台灣，目前正通過台灣北部海面，中央氣象署今上午8時30分持續發布海上颱風警報，並提醒今晚至明晨暴風圈將非常靠近馬祖。受到颱風影響，今天離島航線及船班均受影響，國內線航班取消79架次、延誤5架次；9航線船班受影響，共79航次停航。

氣象署指出，白海豚颱風正通過台灣北部海面，強度已稍微減弱，暴風半徑仍維持250公里，今上午8時30分持續針對白海豚颱風發布海警，預計未來6小時內將減弱為輕颱、明天清晨至上午解除海警，但今晚至明晨暴風圈將非常接近馬祖。

交通部民航局表示，今日截至上午10時，國內線取消79架次、延誤5架次，國際暨兩岸航線取消115架次、延誤2架次。

交通部航港局指出，受白海豚颱風影響，今日共9航線受影響，計79航次停航：

(1)基隆-馬祖：全部停航(2航次)。

(2)南竿福澳-福州琅岐：全部停航(4航次)。

(3)北竿白沙-福州黃岐：全部停航(4航次) 。

(4)富岡-綠島：全部停航(13航次)。

(5)富岡-蘭嶼：全部停航(4航次)。

(6)後壁湖-蘭嶼：全部停航(4航次)。

(7)布袋-馬公：部分停航(開航8航次、停航1航次)。

(8)東港-小琉球：部分停航(開航5航次、停航41航次)。

(9)鹽埔-小琉球：全部停航(6航次)。

白海豚颱風 航線

延伸閱讀

白海豚颱風明通過北部海面 79航次停航

白海豚颱風逼近 馬祖9日海空交通全數停航

白海豚登陸路徑仍有變數 福建沿海40條航線已停航

白海豚進逼！氣象署：以中颱強度挾風雨浪威脅 暴風圈下午影響北部近海

相關新聞

氣象署晚間11時30分解除白海豚海警 太平洋3颱風外又增1熱低壓

白海豚颱風今下午5時已減弱成輕度颱風，並登陸中國浙江，中央氣象署今晚間宣布，白海豚颱風強度持續減弱，預計於今晚11時30分解除海上颱風警報；另外，西北太平洋除目前3個颱風外，今晚又生成出另一個熱帶性低氣壓TD18，但未來增強為颱風機率不高，其路徑對台灣也沒有直接影響。

白海豚登陸中國浙江！最快今深夜解除海警 未來1周中南部雨勢顯著

白海豚颱風今下午已減弱成輕度颱風，並登陸中國浙江，中央氣象署持續發布海上颱風警報，中央氣象署資深預報員朱美霖表示，預估今深夜至明凌晨解除海警，後續受到外圍環流及西南風影響，中南部雨勢增加、北部慎防午後雷陣雨。

白海豚減成輕颱最快明晨解除海警 南部留意短延時強降雨

白海豚颱風今下午已減弱成輕度颱風，中央氣象署持續發布海上颱風警報，中央氣象署資深預報員朱美霖表示，白海豚颱風逐漸減弱，預估今晚至明天清晨將脫離暴風圈，最快明天清晨解除海警，但後續受到外圍環流及西南風影響，各地仍需注意大雨。

白海豚減減弱仍挾強風大雨！國內線99架次取消延誤 離島船隻79次停航

白海豚今下午5時已減弱為輕度颱風，但其暴風圈影響範圍仍廣，各地仍有強風大雨影響空中及離島船班運行。交通部表示，截至今晚6時，國內線航班取消93架次、延誤6架次；離島船隻部分，今天有9航線、共79次停航。

白海豚減弱成輕颱 最新路徑及降雨熱區出爐

白海豚颱風今下午已減弱成輕度颱風，中央氣象署持續發布海上颱風警報，中央氣象署表示，受到白海豚影響，預計今晚至明天受到白海豚颱風及西南風影響，易有短延時強降雨，台中、南投、嘉義以南、苗栗以北山區仍有局部大雨。

白海豚減弱風雨仍影響 國籍航空明天航班異動一次看

白海豚颱風今下午5時已減弱成輕度颱風，並登陸中國浙江。受到白海豚颱風影響，中華航空明天往返上海虹橋2架次取消、往返上海浦東4架次延後；長榮航空往返上海取消4架次；星宇航空則加開2架次疏運往返沖繩的旅客。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。