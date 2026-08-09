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板橋花市創立30週年 七夕變身浪漫市集 消費滿額將贈好禮還可DIY

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
8月8日起至15日期間累計消費滿額皆可至活動現場服務台領取限量好禮。記者黃子騰／翻攝
8月8日起至15日期間累計消費滿額皆可至活動現場服務台領取限量好禮。記者黃子騰／翻攝

新北市板橋花市為了歡慶創立30周年，將於8月15日推出七夕情人節藍語寄情活動，現場不僅有唯美的浪漫打卡牆，還有DIY手作課程、街頭藝人表演與浪漫市集等，更搭配消費滿額贈禮及線上打卡抽好禮等活動，邀請民眾一起來板橋花市共度七夕。

創立於1996年的板橋花市是大台北地區最早、規模最大且交通最便利的公有花市，目前約有94個攤位，提供切花、盆花、永生花、香草植物及盆景等多樣選擇。花市30年來棲身在民生高架橋下，提供市民一處充滿綠意與人情味的綠色客廳，是大台北地區民眾選購家居花草擺設的寶藏空間。

新北市農業局與板橋區公所今年攜手策劃板橋花市「SUPER 30」系列活動，為迎接七夕情人節特別規劃藍語寄情主題，延續年度主視覺四色精神，並以主題粉色與藍色代表浪漫與遼闊，讓情人節不限於伴侶間的節日，也是向家人朋友表達心意的日子，現場特別設置「花語愛牆」打卡裝置，除了有大型愛心，還有設置信封、小花卡及筆，讓來訪民眾都可以用最簡單直接的方式傳遞愛意。

除了賞花打卡，當日浪漫市集更邀請10家攤商進駐，包含新北青農桃植物精油工坊劉念祖展售天然植物精油，以及手做冰淇淋、甜點、輕食、行動咖啡車及特色手伴等豐富攤位。為回饋消費者，凡於8日起至活動當天（15日）期間在花市或市集消費，皆可持憑證於活動當日服務台兌換好禮，任意消費或打卡即送花花卡片1張(限量100名)，消費滿300元送花花冰淇淋1球(限量50名)，消費滿500元可獲得七夕小精靈手串1對(限量100名)，消費滿1000元可享現場似顏繪速寫服務(限量20名)。

另外活動當天還開設2場天然精油手作課程及2場手串手作課程，由桃植物精油工坊劉念祖帶領民眾運用依蘭、甜橙、檸檬及檜木精油製作七夕限定天然精油浪漫香氛，手串手作課程則由參與民眾2人一組一起編織，可以自由配色、挑選串珠，把愛與溫暖編織成手串，送給最想呵護的人，現場也邀請街頭藝人駐唱及似顏繪創作藝術家駐點，讓來逛花市的民眾享受最甜蜜的五感體驗。

農業局長諶錫輝表示，市府持續推動花市轉型，提供兼具五感體驗與特色好物，板橋花市藍語寄情情人節打卡裝置將自8月15日起持續展出至8月21日，期間也將辦理打卡抽獎活動，有機會獲得板橋花市30週年限量版巨型購物袋，歡迎民眾持續關注「稼日蒔光」粉絲專頁。

活動當天將有冰淇淋、甜點、輕食等豐富市集。記者黃子騰／翻攝
活動當天將有冰淇淋、甜點、輕食等豐富市集。記者黃子騰／翻攝

繼端午節後板橋花市推出七夕情人節慶祝活動。記者黃子騰／翻攝
繼端午節後板橋花市推出七夕情人節慶祝活動。記者黃子騰／翻攝

本市青農「桃植物精油工坊」也將於活動當天開設2場免費手作精油體驗。記者黃子騰／翻攝
本市青農「桃植物精油工坊」也將於活動當天開設2場免費手作精油體驗。記者黃子騰／翻攝

七夕 板橋 市集 情人節

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