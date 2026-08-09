蔣萬安曝今天沒放颱風假原因....氣象團隊估白海豚今下午2時最近台北

受白海豚外圍環流影響，許多民眾從昨天開始就很有颱風天感覺。北市長蔣萬安今上午赴防颱應變中心聽取相關颱風影響，根據北市氣象團隊預估，白海豚今下午兩時最接近台北、約310公里，評估上午風勢仍大，市區仍有七至八級陣風，下午之後陣風頻率會開始降低。

對於民眾質疑，為何上次巴威颱風放颱風假，不過這次白海豚感覺風雨比較大，卻沒有颱風假？蔣萬安說，氣象署這次沒有發布陸上颱風警報，昨天經過四市討論之後，今天沒有停班課。這次主要市區還是有間接雨勢，山區有較大風勢，主要是受到外圍環流影響，

蔣提到，還是再度呼籲民眾切勿輕忽，要特別注意自身安全，不要到海邊山區，預估中午過後，看颱風移動速度，也許下午或傍晚，慢慢經過台灣北部上方風雨就會趨緩。

蔣萬安今天上午主持防颱應變會議，北市府氣象團隊表示，昨晚到今天清晨，最大陣風發生在南港舊莊9級、士林科教館8級，其他市區普遍5-7級，相較於昨天下午強降雨通過的6至9級稍弱；降雨部分，昨天上半夜有兩波降雨，時雨量約10至20毫米，五時前雨勢較大，五時後平地降至10毫米左右，陽明山區約30至50毫米，預計這樣的雨勢會持續到中午，目前市區雨量已經緩和。

北市氣象團隊表示，這次白海豚外圍環流影響，累積山區降雨最大為北投小油坑160毫米、平地北投國小約50毫米，颱風昨晚開始往西北西前進，預計今天下午兩時最接近台北約310公里，評估上午風勢仍較大，市區仍有七至八級陣風，下午之後，陣風頻率會開始降低，晚上之後明顯降雨停歇。主要降雨會持續到今天中午，之後偏南風風雨會轉小。