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白海豚颱風晚間登陸浙江 氣象署：北部降雨晚間緩和明起中南部陣雷雨

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
颱風白海豚逼近北台灣，昨天下午台北市區出現強風豪雨，台北車站周邊行人遭遇強風暴雨。記者曾原信／攝影
颱風白海豚逼近北台灣，昨天下午台北市區出現強風豪雨，台北車站周邊行人遭遇強風暴雨。記者曾原信／攝影

中央氣象署副主任伍婉華上午指出，中度颱風白海豚今天最接近台灣，暴風圈正逐漸通過台灣北部海面，對台灣北部海面構成威脅。今晚前後颱風中心會進入中國浙江，今晚到明晨颱風暴風圈非常接近馬祖，預估颱風白天減為輕颱，強度為最強的輕度颱風；暴風圈縮小，但七級風平均暴風半徑仍有250公里。

伍婉華指出，白海豚目前在台北的北北東方約360公里之處，以每小時16公里速度，向西轉西北西進行。氣象署今天發布巨浪告警，警戒區域包括基隆市、新北市及連江縣，呼籲民眾立即遠離沿岸，勿前往海邊觀浪，並儘速離開海堤、河口、港區及沿岸道路等高風險區域。

雨勢方面，伍婉華說，受颱風外圍環流影響，今中部以北、東北部及南部山區易有短延時強降雨，今日新竹縣山區、苗栗縣山區有局部豪雨或大豪雨，北海岸、台北市山區、新北市山區、桃園市山區、台中市山區有局部大雨或豪雨，台中以北、南投、宜蘭地區及雲林、嘉義山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防積水，山區請慎防坍方、落石、土石流及溪水暴漲。

伍婉華指出，昨晚到今晚降雨最集中，今晚之後北部降雨逐漸緩和，但中南部斷斷續續降雨。明起受颱風外圍及西南風影響，中南部有短暫陣雷雨，其他各地午後陣雨，南部山區局部大雨。周二到周四受西南風影響，周五及周六受低壓帶影響，各地有降雨情形。

至於背風面的花東，外圍環流沉降影響，天氣高溫炎熱，東半部地區有焚風發生的機率，氣象署針對花蓮縣、台東縣發布橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；宜蘭縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。台南市、金門縣為黃色燈號，恐36度。

在風力部分，氣象署針對19縣市發布強風特報，新北市及綠島局部地區有平均風9級以上或陣風11級以上發生的機率(橙色燈號)，基隆市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、南投縣、彰化縣、屏東縣、宜蘭縣、臺東縣(含蘭嶼)、澎湖縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率(黃色燈號)。

此外，明(10)日受白海豚颱風外圍環流及西南風影響，新北市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市，屏東縣、臺東縣及連江縣亦有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率(黃色燈號)。

白海豚颱風暴風圈正逐漸通過台灣北部海面。擷取自中央氣象署網站
白海豚颱風暴風圈正逐漸通過台灣北部海面。擷取自中央氣象署網站

白海豚颱風 氣象署

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