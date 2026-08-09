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「E宿新北打卡趣」活動遭疑像跑障礙賽 新北觀旅局允檢討

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市府推出「115年上山下海 E宿新北打卡趣」活動，完成指定打卡路線，即可領取最高1000元新北幣住宿優惠券。聯合報系資料照
新北市府推出「115年上山下海 E宿新北打卡趣」活動，完成指定打卡路線，即可領取最高1000元新北幣住宿優惠券。聯合報系資料照

新北市觀旅局推出「E宿新北打卡趣」活動，鼓勵國旅，新北市議員彭佳芸日前質詢質疑，活動在暑假旅遊旺季已過3周才啟動，錯失出遊黃金期，加上民眾須下載我的新北市App、完成進階會員註冊、開通錢包、景點打卡，還要消費100元才能取得抽獎資格，整套規則複雜得像障礙賽。觀旅局表示，會持續檢討，讓活動發揮最大效益。

彭佳芸表示，市府願意投入資源推廣暑假觀光，政策方向值得肯定，但活動直到7月20日才上路，暑假就是旅遊高峰期，大型觀光活動至少應提前一個月公布，才能真正把握旅遊旺季，資源發揮最大效益。

彭佳芸也指出，活動是透過景點打卡、住宿優惠及抽獎帶動新北觀光，但民眾參加卻得一路闖關，先下載App、完成進階會員註冊、開通錢包等，完成打卡後只是取得一次抽獎機會，還必須使用App錢包消費100元等要求，就像在玩遊戲要破關、打怪，整套流程宛如「越野障礙賽」，參與門檻過高，讓民眾看到會先打退堂鼓。

且首波住宿券僅限量8000張，若民眾先領券卻遲遲沒有使用，是否會長期占用名額，影響真正有住宿需求的民眾權益，市府應思考建立未使用自動回收或候補遞補機制，避免資源閒置。

彭佳芸也指出，還有家長反映，小朋友因沒有個人手機，依規定透過戶口名簿完成會員審核，並花時間完成景點打卡，直到準備領取1000元住宿優惠券時，才發現最後程序必須驗證本人手機門號。

觀旅局長楊宗珉表示，目前8000張住宿優惠券約已領取27.5%，另有約4200人次完成打卡任務，活動持續進行。

楊宗珉說，活動屬於常態型旅遊推廣，並非只有暑假期間進行，原先也配合觀光署國旅補助規畫，後續相關補助仍會持續推動。至於消費100元才能取得抽獎資格的設計，主要是避免冒領，抽獎也會採分波方式進行，先完成任務者會先進入抽獎程序。他允諾會持續檢討，讓活動發揮最大效益。

新北 活動 暑假

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