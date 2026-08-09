白海豚暴風圈逐漸通過台灣北部海面 強度稍減弱暴風圈縮小

中央氣象署指出，中度颱風白海豚目前在台北的北北東方約360公里之處，以每小時16公里速度，向西轉西北西進行。過去3小時強度略為減弱，暴風圈正逐漸通過台灣北部海面，對台灣北部海面構成威脅，預計此颱風強度有稍減弱且暴風圈有縮小的趨勢。

氣象署指出，今(9日)、明(10日)兩天基隆北海岸、東半部(含蘭嶼、綠島)、恆春半島、中部以北沿海及馬祖、澎湖易有長浪發生；台灣北部海面、臺灣東半部海面及臺灣海峽北部有3公尺以上大浪，尤其今日北部及馬祖沿海有6公尺以上巨浪，請避免前往海邊活動。

基隆北海岸適逢大潮，滿潮前後沿海低窪地區需留意海水倒灌及積淹水。

此外，受颱風外圍環流沉降影響，天氣高溫炎熱，東半部地區有焚風發生的機率，今(9)日花蓮縣、台東縣為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；宜蘭縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。台南市、金門縣為黃色燈號。自7日0時至9日8時較大陣風區域如下：彭佳嶼13級，蘭嶼11級，基隆10級。