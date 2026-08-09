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白海豚颱風瘦身中 粉專：估下午減為輕颱明晨有機會解除海警

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
白海豚颱風暴風圈正逐漸通過台灣北部海面。擷取自中央氣象署網站
白海豚颱風暴風圈正逐漸通過台灣北部海面。擷取自中央氣象署網站

中央氣象署指出，根據最新資料顯示，白海豚颱風目前中心在台北東北方海面，向西轉西北西移動，其暴風圈正逐漸通過台灣北部海面，對台灣北部海面及台灣東北部海面構成威脅，預計颱風強度有稍減弱且暴風圈有縮小的趨勢。

氣象粉專「林老師氣象站」今天指出，白海豚進行瘦身工程。根據中央氣象署今晨02時最新資料顯示，白海豚颱風目前中心就在台北東北方海面，在環境駛流場的導引下，繼續向西北西方向移動。由於即將進入到一個海水熱焓量較低、垂直風切較高的海域，以及受北方乾空氣的逸入等原因，預計白海豚強度將漸減弱，且七級暴風圈也有縮小趨勢。若白海豚的移動速度及移動方向不改變的話，預計明日清晨有機會解除海上颱風警報。

「林老師氣象站」表示，今日下半天開始，白海豚颱風近中心最大風速將由原先的每秒35公尺降為每秒30公尺，從中度颱風降為輕度颱風；明天颱風中心上了中國大陸的陸地，近中心最大風速更降為每秒28公尺。今日白天，白海豚颱風的七級風平均暴風半徑也將由原先的250公里降為220公里，晚上再降到200公里；隨後，受中國大陸地形破壞緣故，明日再縮減為100公里，白海豚的一生即將到數計時。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

白海豚颱風

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