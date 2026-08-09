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白海豚外圍環流影響 12縣市豪大雨特報 新竹、苗栗山區大豪雨
中央氣象署針對全台12縣市發布豪雨特報，指出第13號颱風白海豚及其外圍環流影響，易有短延時強降雨，今(9)日新竹縣山區、苗栗縣山區有局部豪雨或大豪雨，北海岸、台北市山區、新北市山區、桃園市山區、台中市山區有局部大雨或豪雨，臺中以北、南投、宜蘭地區及雲林、嘉義山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防積水，山區請慎防坍方、落石、土石流及溪水暴漲。
大豪雨：新竹縣山區、苗栗縣山區。豪雨：北海岸、台北市山區、新北市山區、桃園市山區、台中市山區。大雨：基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣山區、嘉義縣山區、宜蘭縣。影響時間：09日白天。
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