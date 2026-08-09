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白海豚海警23:30將解除！太平洋3颱風外又增1熱低壓 4大路徑出爐

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白海豚颱風暴風圈通過北部海面 吳德榮：中部以北劇烈降雨

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
受白海豚颱風外圍掠過影響，中部以北劇烈降雨。聯合報系資料照
受白海豚颱風外圍掠過影響，中部以北劇烈降雨。聯合報系資料照

白海豚颱風接近北部海面影響，中部以北風強雨大。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，今(9)日4時真實色雲圖顯示，「白海豚」颱風眼已漸模糊，仍為中颱、但緩慢減弱中；螺旋雨帶正籠罩北台灣。

吳德榮指出，氣象署今凌晨2：30發布的「中颱白海豚海上警報」顯示，「白海豚」今晨2時中心在台灣東北方海面，暴風圈將通過北部海面，中心於今晚登陸浙江。最新(9日2時)氣象署「路徑潛勢預測圖」亦顯示，第15號輕颱昌鴻，向西北轉偏西進行，因垂直風切大增強有限，周二、三(11、12日)侵襲日本本州。

吳德榮表示，今(9)日「白海豚」環流通過北部海面，中心今晚登陸浙江；受其外圍掠過，中部以北有劇烈降雨發生，今晚有擴及南部山區的機率，略轉涼；東半部因過山沉降，慎防極端高溫的出現；各地皆有較強陣風，應注意防範。各地氣溫如下：北部23至34度、中部23至33度、南部25至33度及東部24至38度。

吳德榮指出，明日至周三颱風遠離，台灣轉西南風，迎風面西南部有局部陣雨或雷雨，有較大雨勢；其他各地晴朗炎熱、北部及東南部慎防極高溫，大氣不穩定，中部以北午後亦有局部雷陣雨的機率。

最新模式模擬顯示，吳德榮說，周四至下周二(13至18日)西南風雖減弱，但挾南海大量水氣的型態持續，清晨西南部有局部降雨，因大氣不穩定，午後西半部常有強對流發展，為多雨的一段期間，要注意短期的特報。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

白海豚颱風 吳德榮

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