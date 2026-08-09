凌晨1時10分南投仁愛鄉規模3.8有感地震

2026年8月9日凌晨1時10分12秒，南投縣仁愛鄉發生規模3.8的有感地震。該地震震源深度約16.7公里，屬於極淺層地震。震央位於南投縣政府東北東方約33.1公里處。此次地震讓南投縣埔里地區達到最大震度2級，距離震央較近的地區明顯感受到搖晃。

最大震度2級地區：南投縣

南投縣埔里及鄰近地區有多數民眾感受到輕微搖晃，室內電燈及懸掛物輕微晃動，靜止車輛亦有輕微搖晃。

最大震度1級地區：臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣

台中市、彰化縣、雲林縣及嘉義縣部分地區感受微弱震動，屬於微震範圍，通常只有在靜止狀態下方能感覺到搖晃。

本次地震規模為3.8，屬於中小規模，且震度皆低於3級，未達需要立即進行避難或加強結構檢查的標準。提醒民眾在日常生活中仍應了解正確的防震措施，例如室內應固定重物，並熟悉「趴下、掩護、穩住」等地震發生時的安全動作，以提高自身與家人安全。

▶看最近地震列表。（文章為AI協作。資料來源：中央氣象署）