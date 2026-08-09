白海豚颱風眼已進入觀測範圍 竹苗山區風雨搖滾區…嚴防大豪雨

中颱白海豚今晚至明天一整天暴風圈將從台灣北部近海掃過，因此這段時間也將是它影響台灣最劇烈的時刻。目前颱風眼已進入我國雷達回波觀測範圍，且外圍雨帶已對北台灣帶來顯著雨勢，伴隨短延時強降雨及強風等劇烈天氣型態。氣象署估降雨熱區集中竹苗山區，並持續對其發布大豪雨特報。

中颱白海豚晚間11時來到台北東北方360公里海面上，七級暴風半徑維持250公里、持續往西北西移動，預估明天將通過台灣北部近海、晚間中心將來到台灣西北方，並登陸中國沿海一代，隨後於周一解除海警。

中央氣象署資深預報員朱美霖指出，雖然台灣通過過程，海氣條件不佳，預估白海豚將持續減弱至中颱下限，甚至輕颱上限。中部以北降雨明顯、鄰近海域及沿海地區風浪也不容小覷。

朱美霖表示，今晚到明天整天將是颱風暴風圈距離本島最接近的時刻，目前颱風眼已進入我國雷達回波觀測範圍，外圍雨帶正影響著北部地區。北部地區、中部山區隨著颱風靠近，雨勢將越來越顯著及頻繁，降雨也會伴隨短延時強降雨、強風及雷擊等劇烈天氣型態發生。

朱美霖強調，中部以北將出現局部大雨或豪雨，甚至豪雨以上降雨，中南部則以間歇性降雨為主。目前氣象署針對南投、台中以北及宜蘭發布大雨特報，24小時累積雨量可達80毫米。台中以北山區則是豪雨特報，累積雨量可達200毫米。降雨熱區竹苗山區則是大豪雨特報，累積雨量將達350毫米大關。

朱美霖指出，明天下半天，隨著颱風中心進到台灣西北方、轉吹西南風，中南部降雨機率增加，局部會有較大雨勢、山區也會有局部大雨，而北部地區降雨則會較為趨緩。

風力部分，今晚到明天白天，北部沿海強風可能吹進內陸空曠地區。明入夜後因為風向轉變，較強風勢將轉至中部以北沿海，基隆、北海岸風勢將會略為減弱。