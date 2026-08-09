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音樂劇「勸世三姊妹」 北中南巡演開跑

聯合報／ 本報訊
台灣原創音樂劇「勸世三姊妹」北中南巡演8日揭幕。 圖／大慕可可提供
台灣原創音樂劇「勸世三姊妹」北中南巡演8日揭幕。 圖／大慕可可提供

台灣原創音樂劇「勸世三姊妹」在觀眾熱切期待下，北中南巡演昨揭開序幕。這部被觀眾譽為「人生至少要看一次的台灣音樂劇」的重量級作品，將首度前進國家兩廳院，從國家兩廳院戲劇院、台中國家歌劇院，到高雄衛武營歌劇院，巡演場次及規模再創新高，再現最台、最瘋、也最催淚的牽亡舞台。

「勸世三姊妹」由大慕可可股份有限公司出品，聯合數位文創、遠樂文創有限合夥聯合出品，躍演及音速媒合股份有限公司共同製作；由躍演劇團金牌導演曾慧誠、新銳作曲家康和祥與金鐘編劇詹傑聯手打造，以西方音樂劇的流行音樂語彙重新詮釋台式幽默，巧妙融合台灣民間「牽亡歌陣」文化，在荒謬熱鬧與獵奇風景之中，道盡台灣家庭最深層的情感與遺憾，前面笑得有多開心，後面哭得就有多慘，讓它成為觀眾心中「後勁最強」的音樂劇作品。

音樂劇 歌劇院 衛武營 兩廳院

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