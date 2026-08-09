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白海豚北方海面擦邊過 降雨集中竹苗

聯合報／ 記者孟嘉美游明煌蔡家蓁郭政芬／綜合報導
淡水8日下午出現陸上龍捲風，持續約半小時，也造成當地部分災損。圖為龍捲風在觀音山附近山頭生成的瞬間。圖／截自北觀國家風景區管理處觀音山即時影像
淡水8日下午出現陸上龍捲風，持續約半小時，也造成當地部分災損。圖為龍捲風在觀音山附近山頭生成的瞬間。圖／截自北觀國家風景區管理處觀音山即時影像

白海豚颱風持續逼近台灣，預估今天將通過北方海面後逐漸登陸中國大陸。中央氣象署指出，今天是颱風影響台灣最劇烈的時刻，沿海恐出現十二級強陣風、六米以上巨浪，降雨熱區竹苗山區四天累積雨量可能高達三百至五百毫米，且降雨將幾乎集中於廿四小時內。

白海豚以每小時僅十公里左右的緩慢速度逼近台灣，一路上數度出現「海豚跳」的南北擺盪現象。不過受限海氣條件，颱風減弱速度比想像中更快。氣象署不排除白海豚在通過台灣北方時，就已減弱至中颱下限、甚至輕颱上限，七級暴風半徑也會再略為縮小。

氣象署氣象預報中心副主任伍婉華表示，本島及馬祖發布陸警機率都已大幅下降，海警也預計於明天上午前解除。中部以北嚴防大雨，其餘地區則須留意高溫。

白海豚颱風持續靠近台灣，基隆北海岸8日晚間因適逢大潮，海水倒灌水淹基隆愛四路廟口夜市，基隆市府緊急封路排水。記者游明煌／攝影
白海豚颱風持續靠近台灣，基隆北海岸8日晚間因適逢大潮，海水倒灌水淹基隆愛四路廟口夜市，基隆市府緊急封路排水。記者游明煌／攝影

氣象署資深預報員朱美霖說，昨天外圍環流已逐漸移入北台灣，對北部地區造成瞬間強降雨、陣風及雷擊等劇烈天氣型態。淡水更於下午一時左右出現陸上龍捲風，持續時間約半小時，也造成當地部分災損。

朱美霖說，觀察白海豚路徑，與今年首個侵台颱風巴威類似，降雨熱點同樣集中於迎風面竹苗山區。預估颱風影響期間，竹苗山區累積雨量上看三百至五百毫米，且恐怕集中於昨晚到今晚廿四小時內一次下完。

另，北海岸及馬祖地區距離颱風較為接近，沿海有機會出現六米以上浪高，且會伴隨長浪。氣象署除持續發布巨浪告警外，也提醒基隆北海岸民眾，因適逢大潮，應留意海水倒灌情形。昨晚六時許，連接基隆港的田寮河受漲潮影響，就導致海水倒灌，積水延伸至愛四路基隆廟口夜市。

連江縣政府昨晚宣布今天全日停班停課；新竹縣山區雨量今已達停班停課標準，尖石鄉後山的新光國小、石磊國小、秀巒國小、玉峰國小，以及五峰鄉五峰國中、五峰國小、桃山國小、花園國小（含竹林分校）等八校今停課、正常上班。

白海豚 氣象署 颱風 龍捲風 雨量

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