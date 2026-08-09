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高齡換照…公路局：一站式服務 全台逾200據點

聯合報／ 記者孟嘉美／台北報導

公路局表示，為加強服務偏遠地區高齡長輩換照服務，五月底推動新制時，就有請各區監理所要優先針對偏鄉辦理一站式服務，讓長輩一次完成體檢、講習及換照，推廣至今就連都會區也都有一站式服務的據點，全台已有二三五處一站式服務據點。

公路局強調，高齡換照是從關心長輩安全為核心，公路局各監理機關在全國各地，與地方政府合作，於活動中心、關懷據點、提供三七五處安全講習處所、五三○處體檢單位，未來還會持續接洽更多據點，以提供長輩便利換照服務。

公路局監理組長吳季娟表示，據點將會動態浮動調整，若地方透過民政系統認為哪些地方可以提供作為一站式服務地點，公路局就會配合，讓長輩在換照時可以不用來回奔波。

吳季娟還說，一站式服務據點都會在網站上公布，長輩收到換照通知都會告知詳細的辦理地點，若長輩有疑慮或沒看到相關資訊，各監理所都有專人專線服務，提供長輩諮詢。

偏鄉 換照

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