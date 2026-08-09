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民團：高齡換照配套因地制宜 別讓長者失行動力

聯合報／ 記者張裕珍黃羿馨／連線報導

交通部公路局鼓勵長者繳回駕照，推出交通乘車補助，宣稱最多可回饋三萬六千元。不少長者認為，數位化回饋機制太難懂，加上偏鄉沒捷運、火車，連公車班次都少，除非住在都會區，否則根本中看不中用。推動「不老騎士」的弘道老人福利基金會認為，獎勵措施應因地制宜，長者才能走得出去。

交通部公路局今年首度針對七十歲以上志願繳回駕照者，提供二年ＴＰＡＳＳ乘車優惠回饋，透過各地敬老愛心卡，每趟次補助五成車資，每月回饋最高一五○○元。

中國文化大學社會福利學系教授王順民說，偏鄉長者缺乏便捷公共運輸，被迫依賴私人運具，加劇城鄉不平等，恐邊緣化高齡族群；即使提供乘車回饋，偏鄉不開車根本寸步難行，應增加公車班次、擴展小黃巴士路網，引入智慧化調度系統，提高公共運輸效率與靈活性。

針對政府提供的繳照乘車優惠，弘道社會服務處長施淑莉說，機車仍是偏鄉長者不可或缺的交通工具，政府鼓勵繳回駕照，也要整合在地資源，提供接送服務或替代運輸方案，讓長者即便沒了駕照，也能自由行動，維持採買、就醫與人際互動。

她舉例，台南市針對主動繳回駕照的七十歲以上長者，加碼補助換購車速較慢的電輔車或微電車，即兼顧長者交通需求；政府應提供支持長者出門的軟性服務，避免長者繳了駕照，反而失去行動力。

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