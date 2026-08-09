新聞眼／官本位思維 坐等高齡民眾換照

公路局推動高齡駕照收回與換照政策，立意良善，目的在關懷長者身心狀況，降低高齡駕駛事故風險。但諷刺的是，交通部長陳世凱與藝人宣導長者換照之餘，偏鄉長輩卻為了一紙駕照奔波折騰，凸顯出城鄉落差窘境，高齡換照不能陷入「天龍國思維」，應建立完善配套，讓長輩們就近、一站換照，否則只是做半套。

全台監理站所屈指可數，對生活在都會區長者而言，體檢、講習、拍照、換照，多跑幾趟只是時間成本；對非都會區、偏鄉長者來說，卻是多趟數十公里的往返。苗栗、高雄都有不少長者為了換照，往返卅多公里來回奔波。

即使會騎機車、開車的長者，駕駛範圍以平日生活圈為主，對前往監理站的路不熟悉，甚至距離遙遠，這套求安全的換照之路，反而增加交通風險。

而公路局為鼓勵長者主動繳回駕照，提供的交通回饋，更是「天龍國決策」，綁卡交通回饋在公車、捷運密集的都會區，補貼具誘因，但離開公共運輸密集的市區，連公車都沒幾班，空有補助，卻沒車可搭，讓人情何以堪。

高齡開車、騎車是為了就醫、領藥、採買、社交等基本生活需求，偏偏目的地未必有公共運輸可抵達。若缺乏替代交通工具，單趟計程車費動輒數百、上千元，要求長者繳回駕照，「無異逼長者砍掉雙腳」，把交通成本與生活困境轉嫁給長者及家屬。

政府資源應挹注在交通匱乏之地，監理單位與其坐等長者來換照，難道不該主動走入社區，與鄉鎮市區公所合作，定期、常態性推出「一站式」換照服務，整合體檢、講習、換照等程序，讓長者在熟悉且就近的生活圈一次搞定，周末、假日加開服務時段，讓家屬不必請假就能陪長者換照，也能達成原本所欲推廣的政策目的，而不是站在管理者的角度，完全的「官本位」。

高齡換照的目的，是讓道路更安全，如果制度本身就讓交通不便的長者必須奔波數十公里，簡直荒謬。陳世凱除了跟藝人擺拍宣傳高齡換照，更應回頭要求公路局在配套上更加便民，這才是正辦。