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憂體檢沒過失駕照 「老司機」以拖待變

聯合報／ 記者吳傑沐郭政芬鄭國樑胡蓬生徐白櫻／連線報導
高齡換照新制上路，長者得完成體檢、參與道路安全講習後，才能如願換照。 記者陳正興／攝影
高齡換照新制上路，長者得完成體檢、參與道路安全講習後，才能如願換照。 記者陳正興／攝影

偏鄉交通不便，長者外出須騎車或開車。高齡換照新制上路後，多數長者想依規定換照，光想到得來回奔波，就打了退堂鼓，更擔心萬一體檢沒過或換照失敗，「沒了駕照等於雙腳被沒收」，買菜、看病都成問題，甚至成為孩子的負擔，寧可再等等「以拖待變」。

住在高雄桃源的劉姓居民明年滿七十歲，每天上班往返桃源、六龜，開車長達八十公里。他批評，英國菲力普親王九十六歲還在開車，美國很多老太太開慢車上路，偏鄉老人不像在市區，有便利商店或捷運，住山上不能開車真的是很痛苦，換照新制對體力好、仍在工作的人不公平。

家住新竹五峰的七十歲陳姓男子說，部落年輕人多外出工作，平日採買、就醫等需求必須自己開車，他打算等到緩衝期限快到了再去體檢、辦手續，不過他擔心若未能通過體檢或講習，五峰山區交通不方便，以後想出門該怎麼辦？

桃園市復興區七十一歲林姓男子，日前在公所安排下接受體檢、講習後，順利換新的駕照。不過他認為，事前準備照片、填寫資料流程繁瑣，政府推動數位化，行政程序應簡化，縮短安全講習時間，加上七十五歲要再換照一次，還有認知功能測驗，感覺很擾民。

「想到年紀大了要換駕照，妻子就發愁。」八旬吳姓老翁住在苗栗通霄的偏遠地區，妻子原本是村裡最早拿到職業駕照的女性，開過貨車、娃娃車，隨著年長體力下滑、開車有風險，才改騎機車代步；現在換照新制上路，也不知道會不會過，想到就覺得麻煩。

吳姓老翁說，他有黃斑部病變，右眼失明，左眼時好時壞，住家距市區六公里遠，但還是會騎車到市區採買，每周兩、三次；他擔心自己眼睛不好，會導致體檢無法過關，遲遲不敢去換照。

苗栗七十二歲黃姓男子說，妻子不會開車，外出全靠他這位「老司機」接送，原預計今年八月換照，但因視力問題尚待改善，只能延後；近期發生多起高齡駕駛失控自撞事故，他支持新制度，若未來換照不過，就乾脆不開車了。

高雄六龜七十九歲獨居的徐姓長者說，兩個多月前換照，幸好身體健康駕照沒被「沒收」，去市區醫院看診路程長達一六○公里，他不想麻煩遠在台中的兒子，自己包車看病要花二千三百元很貴，萬一真的無法開車，也只能「服老」花錢叫車。

駕照 司機 換照

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