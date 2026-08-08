培根扭曲畫教宗經典 首度在台公開展

法蘭西斯・培根、大衛・霍克尼、畢卡索等大師名作即將首度在台公開展出！由台中市政府與國巨基金會共同主辦的國際特展「蠍子與青蛙：國巨基金會典藏展」，精選國巨典藏、66件東西方經典，其中有55件作品首度在台公開，將於今年11月在台中市立美術館登場。

本展由常駐紐約的菲利普・拉瑞特－史密斯（Philip Larratt-Smith）策劃。他現任伊斯頓基金會策展人，負責路易絲・布爾喬亞藝術遺產相關策展工作。本展以「蠍子與青蛙」寓言為策展命題，由此延伸回應神聖與世俗、意識與無意識、寫實與抽象，以及心靈世界與感官領域等不同面向。

展名「蠍子與青蛙」源於一則俄國寓言，講述蠍子請求青蛙載牠渡河，卻因無法違背本性，在渡河途中螫傷青蛙，最終雙雙沉沒。青蛙象徵理性與道德，蠍子則代表欲望、命運與人性，策展人以此作為貫穿整個展覽的核心隱喻，打破傳統依年代、類型或媒材分類的展示方式，將自文藝復興時期至今橫跨五個世紀的作品交錯並置，重新梳理作品之間關係。

展覽亮點之一，是將20世紀最具影響力的人物畫家法蘭西斯・培根〈教宗習畫之六〉與文藝復興晚期威尼斯畫派最具代表性的藝術家之一丁托列托所繪的〈樞機主教馬坎托尼奧．達．穆拉肖像〉並置於同一展間。

培根以扭曲、變形的人物形象重新詮釋傳統宗教肖像，呈現人物內在的不安、焦慮與精神張力，也使其「教宗系列」成為20世紀藝術史的重要經典。策展人將這組相隔四個世紀的畫作並置於同一展間，凸顯了丁托列托筆下寫實與客觀的教宗權威形象，並與培根作品中所呈現的心理張力形成鮮明對照。

另件點睛之作，是今年辭世的英國藝術家大衛・霍克尼的雙人肖像〈克里斯多福・伊舍伍德與唐・巴查迪〉。此作為霍克尼備受推崇的雙人肖像系列代表作之一，霍克尼細膩描繪英國作家伊舍伍德（Christopher Isherwood）與其伴侶的情感關係，畫面採取古典式構圖，畫中的戀人各自獨立、相隔而坐，卻又彼此相依，巧妙映照出本展理性與本能相互消長的核心命題。

除上述作品外，本展更匯聚畢卡索、羅斯科、克林姆、常玉、安迪・沃荷、傑夫・昆斯、格哈德・里希特等國際重要藝術家創作，呈現國巨基金會跨越五個世紀的重要收藏。

國巨基金會表示，過往本會多著重在與國際級藝文機構交流及文化推廣，此次與台中市政府共同主辦本展，是基金會自成立以來在台灣最完整的一次收藏呈現，亦為推動典藏與大眾共賞的重要一步。期許讓台灣觀眾在家鄉即能看見國際級的藝術展覽，也讓國際看見台灣的典藏與策展能量。