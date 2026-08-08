瓦吉．穆阿瓦首度來台 台北藝術節從流亡到記憶直探生命

2026台北藝術節好戲上場！本屆藝術節集結來自黎巴嫩、印尼、中國、日本及台灣的藝術家，推出多檔聚焦身分、記憶、漂泊與當代處境的作品，邀請觀眾看見藝術家如何卸下成熟姿態，直面人生中最艱難與最脆弱的命題。

台灣觀眾久仰多時、首次來台的當代法語劇場重要劇作家瓦吉．穆阿瓦（Wajdi Mouawad），並未選擇最新作品，而是帶來最能代表自己的作品《海之邊》（Littoral）與《孤身》（Seuls），從自身流亡經驗出發，揭露身為流亡者在語言、家庭與文化認同之間的失落與漂泊。

同樣回溯個人記憶，台灣觀眾久違的創作社劇團，作品《孃孃狂言》由編導周慧玲再度拉開歷史縐褶，熨貼女性七十載的情感依存與生命互持，從女性生命經驗與家族記憶中，重新召喚那些長久被忽略、難以言說的情感與歷史幽影。

台灣小劇場先鋒及國家文藝獎得主王墨林在《最後的錄音》中，面對已故友人卓明，透過聲音、檔案與記憶碎片，回返台灣劇場史的斷裂處，補足未被留下的一章。

驫舞劇場創團逾20周年，此次獲中國信託新舞台藝術節共同支持的《大群舞》可視為舞團的階段性總結，由蘇威嘉編創。中國信託文教基金會董事長馮寄台表示，新舞台藝術節長期關注當代創作，透過跨界且富有創意的肢體、物件、空間等形式，回應當代社會關心的議題，今年與北藝中心共同攜手支持驫舞20《 大群舞》，希望讓更多觀眾看見台灣當代表演藝術的創作能量。

導演王世偉則選擇諾貝爾文學獎得主庸．佛瑟（Jon Fosse）的劇本《我是風》（I Am the Wind），進一步挑戰表演詮釋，面對今年同時入圍台北戲劇獎戲劇類最佳男演員的林子恆與莫子儀，他給演員的第一份功課，不是在劇本、台詞中尋找線索，而是在字與字之間停留，刻意讓空白、停頓滲入劇場。

此外，四把椅子劇團帶著首屆台北戲劇獎最佳導演獎且六項入圍的高關注作品《太陽》再次回歸；中國藝術家陳天灼與印尼編舞家西科．塞蒂安托（Siko Setyanto）共同創作的《海籠》（Ocean Cage），跨越劇場與儀式、表演與感官經驗之間。融合視覺藝術、聲響、身體，讓觀眾在遊走間，被包覆在既是祭典，也是劇場的沉浸式體驗中 。

北藝中心董事長王文儀表示，今年藝術節就像久違的同學會，許多想念已久、好久不見的藝術家老朋友，以及讓人期待的新朋友，都要前來和台灣觀眾碰面。他們即使已很有成就，依然不安於過去熟悉的舞台，選擇持續創作、無畏地挑戰未知，這也是劇場最迷人的地方。

藝術節將於9月4日至10月25日登場，購票洽OPENTIX兩廳院文化生活。