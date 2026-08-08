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走進雲霧深處！北師美術館《雲在兩千米》打造沉浸式山林奇境

聯合報／ 記者何定照／即時報導
北師美術館推出展覽「雲在兩千米」，以導演陳芯宜改編自吳明益短篇小說、榮獲2025年第82屆威尼斯影展沉浸式內容競賽單元「最佳沉浸體驗大獎」的同名VR為核心。圖／王世邦攝影，北師美術館提供
北師美術館推出展覽「雲在兩千米」，以導演陳芯宜改編自吳明益短篇小說、榮獲2025年第82屆威尼斯影展沉浸式內容競賽單元「最佳沉浸體驗大獎」的同名VR為核心。圖／王世邦攝影，北師美術館提供

北師美術館推出展覽「雲在兩千米」，以導演陳芯宜改編自吳明益短篇小說、榮獲2025年第82屆威尼斯影展沉浸式內容競賽單元「最佳沉浸體驗大獎」的同名VR為核心，由北師美術館創辦人林曼麗總策劃，展出以來好評如潮。

該作由陳芯宜與吳明益主創，VR故事從一名男子追尋亡妻留下的未竟手稿展開，在兩千米高山的雲霧深處，循著臺灣雲豹與魯凱族神話的線索，展開一段關於消逝、尋覓與心靈重建的感官旅程；展覽則延伸走入兩千米霧林的心靈地景，與現實中的歷史檔案、生態監測交織重組，在實體與虛擬的縫隙間，築起人類與萬物共生的感知路徑。

整體展覽橫跨北師美術館三層空間，串連文學、VR、聲音、氣味、歷史文獻與自然影像，引領觀眾展開一場穿梭於現實與虛構、人類與自然之間的感知旅程。

三樓與地下一樓化身為導演陳芯宜《雲在兩千米》VR作品的沉浸式體驗場域，觀眾將在6x7公尺的走動式虛擬世界中，跟隨主角進入夢境般的超現實迷宮、雲霧繚繞的山林與樹洞，經歷一段尋找、失落與自我療癒的靈魂旅程。

美術館二樓展覽，從野生動物研究者姜博仁多年架設自動相機拍攝的珍貴影像展開。鏡頭原本試圖追尋魯凱族與排灣族神話中的臺灣雲豹，卻意外記錄下無數野生動物於晝夜交替間自在棲息的生命景象，搭配藝術家澎葉生採集森林中的自然聲響，空氣中瀰漫著瀚思為展覽特調的山林氣息，透過影像、聲音與嗅覺交織，引領觀眾重新感知人與自然萬物之間的連結。

展覽也特別邀請地理學者洪廣冀與研究團隊，集結歷史文獻與照片，回望地圖上的未知之地，追循臺灣雲豹神秘的蹤跡與林業發展史。

展場中央是長達七公尺、1924年由日本陸軍測量部繪測的五萬分之一《臺灣地形圖》，地圖上中央山脈南南段呈現一片空白的「未知之地（terra incognita）」，正是小說中圍繞著追尋臺灣雲豹的核心區域；透過老照片、地圖與文獻的交叉對照，一窺原住民被移住淺山、天然林被改造為人工經濟林的過程，反思人類對未知的渴望如何加速對山林的掌握與開發。

進入展場更深處，則是由虛實物件相互交織而成的「書房」：將小說主角「關」妻子的書房場景與作家吳明益的真實書房疊合，構築出一個互文的「二重空間」。展期間，吳明益亦將於特定時間駐館與觀眾交流，更特別為本次展覽創作全新番外篇〈雲上兩千米〉。

該展由北師美術館與公共電視共同主辦，在北師美術館展至10月11日。

雲豹 吳明益 威尼斯影展

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