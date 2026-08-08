企業典範 英特盛攜手EX-亞洲劇團推動苗栗首度藝術共融專場

業成集團英特盛科技股份有限公司（GIS）今年以公益行動開啟企業社會參與的新想像，邀請EX-亞洲劇團20周年旗艦製作《然而，悉達多》演出，於8月2日舉辦「共融慈善日」，成為苗栗第一場推動藝術共融專場的試金石。

過去，英特盛多以直接贊助社福單位的方式投入公益，今年首次嘗試透過藝術支持的力量，讓身心障礙者、社福團體與弱勢家庭服務對象有機會走進劇場，親身感受表演藝術的力量。這不只是一次藝文活動的邀請，更是英特盛將公益從「資源給予」延伸為「共同參與」的重要嘗試。

英特盛人資經理張香苑表示，共融慈善日起心動念，來自企業長期投入公益後的思考，深感對許多社福服務對象而言，進劇場看戲可能受到交通、照護、資訊或票價等因素限制，並不是日常生活中容易取得的經驗。有感藝術共融是全世界推動藝術平權的趨勢，英特盛希望透過共融慈善場更是業成集團科技股份，為受邀夥伴預備一個安心、自在且被歡迎的藝文空間。

苗栗縣政府文化觀光局副局長謝乾祥則說，非常感動貓裏表演藝術節能成為在地企業與在地表演團隊，推動藝術共融造福地方的美好場域。

此次英特盛特別支持長期以苗栗為基地、深耕在地藝文20年的EX-亞洲劇團為藝術合作夥伴，邀請作品《然而，悉達多》以佛陀故事為原型，探討生命追尋、自我覺察等生命價值，恰恰讓忙碌的現代人有機會靜心回望生命。平時較少接觸劇場的觀眾，透過中日印跨文化的舞台演出，也能在藝術中獲得片刻的感動與力量。

EX-亞洲劇團行政總監林浿安感性表示，此次演出從座位席空間、提供紓壓球以及輕鬆自在的觀賞進出，希望爲劇場提供更友善的設計，認為這些小小改變都是苗栗藝術共融的一大步。她也感謝英特盛的支持，讓藝術更貼近不同的族群，期待未來能逐步完成更多元的藝術共融體驗設計。

演出邀請苗栗縣身心障礙者服務中心第一區（中華民國珍珠社會福利服務協會 承辦）、社團法人苗栗縣生命線協會、阿昌清潔庇護工場、財團法人苗栗縣幼安教養院、失親兒福利基金會、耕水小子（財團法人臺中市助扶關懷協會）等社福夥伴與英特盛員工一同進入劇場看戲，許多首次進入劇場的觀眾分享，原來走進劇場可以如此輕鬆，不用擔心不小心發出噪音。

常看劇場的藝文觀眾也回饋，輕鬆自在場觀賞體驗不打折，看到每一位觀眾都平等地坐在劇場裡，一起欣賞演出、感受故事，非常感動。

英特盛邀請員工與社福夥伴一起看戲，也是希望讓慈善從單向支持，走向更多陪伴與連結。透過《然而，悉達多》的演出相遇，這場「共融慈善日」成為地方企業、在地劇團與社福團體之間的溫暖串連。