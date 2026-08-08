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白海豚颱風動起來稍微不龜了！估明晚侵大陸 周一上午我解除海警

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
颱風白海豚逼近北台灣，下午台北市區出現強風豪雨，台北車站周邊行人遭遇強風暴雨，連過馬路都很辛苦。記者曾原信／攝影
颱風白海豚逼近北台灣，下午台北市區出現強風豪雨，台北車站周邊行人遭遇強風暴雨，連過馬路都很辛苦。記者曾原信／攝影

中颱白海豚一直以時速10公里左右的龜速朝台灣逼近，最新一報七級暴風半徑略為縮小到250公里，且移動速度也稍微加快到16公里。氣象署預估，整體影響時程也會再提早一些些結束，明晚颱風中心就有機會登陸、海警也於下周一上午就有機會解除。

中颱白海豚暴風圈已籠罩我國東北部及北部海域，晚間8時30分，白海豚七級暴風半徑縮小至250公里、移動速度也加快到每小時16公里。

中央氣象署資深預報員朱美霖表示，白海豚過去都是以每小時約10公里的速度前進，將來稍微加快到16公里，仍不算快，但已比先前快一些。因此，整體影響時程預估也會再提早一些些結束。明天晚間颱風中心有機會登陸中國，暴風圈也將於下周一上午脫離台灣附近海域，並因此解除海警。

朱美霖指出，今晚到明天白天將是風雨最明顯的時候，外圍環流雨帶持續影響北台灣。最大總雨量將出現在迎風面竹苗山區，四日累積雨量可達300至500毫米，且恐怕將於今晚至明晚間一次下完。桃園、新北及台中山區也有200至400毫米；宜蘭、台北山區也有200到300毫米；南投則為150至300毫米。

朱美霖強調，中部以北隨著颱風逐漸靠近，降雨情形也會再增加，山區迎風面首當其衝。北部風強雨大、中部以北顯著降雨，且伴隨短延時強降雨、強風及雷擊等劇烈天氣情形。而花東位於背風側，有焚風情形。

朱美霖說，北部山區累積雨量可達局部豪雨或以上，隨著颱風中心通過台灣正北方、來到西北側，風向轉吹西南風後，中南部降雨將明顯增多。因此，明晚到下周一清晨，北部地區降雨趨緩，但中南部平地有間歇性降雨、近山區則有局部大雨。

而在風力部分，基隆北海岸、桃園、宜蘭、東南部、恆春半島及蘭嶼、綠島都有明顯風勢，普遍風力可達6至8集、陣風10級。其中新北鼻頭角已出現10級強風、陣風更達11級。各地浪高也容易出現6米以上巨浪，尤其基隆北海岸適逢大潮，必須特別留意海水倒灌。

今晚至明天將是<a href='/search/tagging/2/白海豚颱風' rel='白海豚颱風' data-rel='/2/259334' class='tag'><strong>白海豚颱風</strong></a>影響台灣最劇烈的時刻。圖／氣象署提供
今晚至明天將是白海豚颱風影響台灣最劇烈的時刻。圖／氣象署提供

氣象署針對山區發布大雨等級以上特報。圖／氣象署提供
氣象署針對山區發布大雨等級以上特報。圖／氣象署提供

氣象署 白海豚颱風 龜速

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