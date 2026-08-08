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河床劇團「之間」登林肯中心 明年巡演三大歐美指標劇院

聯合報／ 記者何定照／即時報導
紐約林肯中心公布2027年演出節目，河床劇團沉浸式劇場作品《之間》（BLUR）名列其中。圖／蘇聖揚攝影，河床提供
紐約林肯中心公布2027年演出節目，河床劇團沉浸式劇場作品《之間》（BLUR）名列其中。圖／蘇聖揚攝影，河床提供

美國最具代表性的表演藝術中心紐約林肯中心公布2027年演出節目，河床劇團沉浸式劇場作品《之間》（BLUR）名列其中，將於1月13日至24日演出。

這也是《之間》繼義大利、加拿大、德國等地巡演後，再度受邀登上國際重要表演藝術場館。完成紐約演出後，作品將於2027年5月巡演法國巴黎夏佑劇院（Théâtre National de la Danse Chaillot）及葡萄牙里斯本瑪麗亞二世國家劇院（Teatro Nacional D. Maria II），持續拓展台灣表演藝術的國際版圖。

《之間》由河床劇團藝術總監郭文泰（Craig Quintero）與加拿大PHI工作室創辦人菲比・格林伯格（Phoebe Greenberg）共同創作，融合劇場、虛擬實境（VR）、擴增實境（AR）與即時動態捕捉等技術，打造虛實交錯的XR沉浸式劇場體驗。

作品自國家兩廳院台灣國際藝術節（TIFA）首演以來備受國際藝文界關注，陸續受邀於威尼斯影展、加拿大PHI Center、德國世界劇場藝術節（Theater der Welt）等重要藝術節及場館演出。此次受邀，源於林肯中心的策展人喬丹娜・李（Jordana Leigh）於威尼斯影展觀賞《之間》後深受感動，返美後即展開邀演規劃；PHI工作室公關總監米莉亞姆・阿沙爾（Myriam Achard）亦積極協調奔走，最終促成此次的演出。

郭文泰表示：「從28年前在差事小劇場演出河床劇團第一部作品，到今天終於站上紐約林肯中心的舞台，是一段漫長的旅程。我們很幸運，一路與許多才華洋溢的藝術家合作，是大家共同努力，才讓這個夢想成真。」他也感謝支持《之間》製作及國際巡演的文化部、文化內容策進院、國家兩廳院、C-LAB、國家文化藝術基金會、洪建全基金會，「因為有大家的支持，作品才能一步步走向世界舞台。」

河床劇團今年國際巡演行程緊湊，7月甫完成德國世界劇場藝術節演出；9月將再度受邀前往德國魯爾河畔劇院（Theater an der Ruhr）演出；10月至11月則將赴韓國巡演。2027年，《之間》將接續展開美國、法國及葡萄牙巡演，不僅是河床劇團國際巡演的重要里程碑，也再次展現台灣XR沉浸式劇場在國際表演藝術舞台上的創作能量與影響力。

林肯 歐美 義大

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