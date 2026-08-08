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每個家都需要一位家庭護理師 衛福部擬成立「呼叫家庭護理師」新平台

聯合報／ 記者李樹人洪淑惠／台北即時報導
護理及健康照護司司長蔡淑鳳與護理界今天在高齡展「護理花季朵朵開」展區，倡議成立「呼叫家庭護理師」平台。圖／台灣居家護理暨服務聯盟總會提供
護理及健康照護司司長蔡淑鳳與護理界今天在高齡展「護理花季朵朵開」展區，倡議成立「呼叫家庭護理師」平台。圖／台灣居家護理暨服務聯盟總會提供

衛生福利部護理及健康照護司司長蔡淑鳳今天在高齡健康展中說「每個家庭，都值得擁有一位家庭護理師。」所以，正在研議「呼叫家庭護理師」平台，希望能讓居家護理師們逐步成為社區每個家庭的健康設計師。

超高齡的台灣社會同時面臨急診壅塞及護理等醫療人力不足等多重挑戰，全台約有32至33萬名具有護理師執照的人員，但真正投入護理工作的比例僅約六成。除了醫療院所缺護理人員，社區承受的照顧壓力也很大，平均有15%的居家長者等，有需要專業的醫療照護。

在今天高齡展「護理花季朵朵開」展區，蔡淑鳳與台灣居家護理暨服務聯盟總會理事長邱青萸等人強調，在生病時，國人第一個想到的就是去醫院；然而卻很少想過，真正影響健康的地方，其實是在家。

所以護理界提出「每個家庭都需要一位家庭護理師」的新願景，期待透過衛福部正在研究討論的「呼叫家庭護理師」媒合平台，讓專業護理服務走進家庭，建立以社區為核心、家庭為中心的新照護模式。居家護理師或護理所就轉變成社區的護理站，可及時就近給社區民眾提供疾病預防、健康促進、急性醫療後照護，到長期照顧等完整且連續的照護。

邱青萸說，國人漸漸有家庭醫師的概念，會努力尋找一位能倚靠的家庭醫師，但還沒認知到，其實每個家庭也需要一位專業護理師，且最好就近在社區裡。

今天與會專家都表示，當民眾出院後，真正困難的才正要開始。蔡淑鳳和邱青萸說都說，和專長為協助生活照顧的照服員不同，護理師能提供的照護，除了傷口照護、管路照護、慢性病監測、用藥管理、健康衛教，以及家屬照顧技巧，都需要專業護理人員協助。許多家屬最大的焦慮，不僅是照顧有無愛心，而是根本不知道如何照顧。

而「家庭護理師」不只是提供醫療服務，更是家庭健康的陪伴者與守護者，協助民眾安心在家接受照護，並減少不必要的急診、住院與反覆就醫。

蔡淑鳳說，社會熱議護理人員荒，真正投入護理工作的護理人員比例僅約六成。許多離開第一線的護理師並非失去專業，而是因為家庭照顧、育兒、工作型態等因素，無法持續留在傳統醫療體系。

為了幫助更多護理人員能重出就業市場，並填補社區居家護理師的需要，蔡淑鳳說，正在研究討論「呼叫家庭護理師」平台可行性。如果研究可行，希望未來提供更多元、彈性的執業模式，讓護理師可以依自身時間與專長投入社區照護，持續發揮專業，而不是被迫離開健康照護體系。

「呼叫家庭護理師」平台最好能結合AI智慧技術，以協助護理師完成病歷紀錄、照護管理、耗材管理、行程安排及行政作業，降低行政負擔，讓護理師把更多時間留給病人與家屬。

同時，透過AI分析生命徵象與健康資料，也可及早提醒異常風險，提升居家照護的安全性與連續性。也希望透過平台建立一套即時媒合機制，讓民眾有需要時，可以快速找到合適的家庭護理師，真正做到「有需求、有人回應」。

依照統計，目前全台共有約748家居家護理所、約2500位居家護理師，每年提供超過100萬人次到宅訪視服務。服務對象中，約八成為80歲以上長者，九成以上屬重度或極重度失能個案。然而，因服務量不足，可能有超過八成以上需要居家照護的民眾尚未獲得完整支持。

今天護理界與會者指出，護理師真正照顧的，從來不只是病人，而是一整個家庭。一個家庭成員生病，影響的是整個家庭的生活、照顧壓力、心理支持與健康行為。因此，未來家庭護理師的角色，不只是提供醫療照護，更是家庭健康管理者、健康教育者及社區照護整合者。

衛福部 護理師 平台

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