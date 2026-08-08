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白海豚颱風明通過北部海面 79航次停航
中颱白海豚龜速掃過台灣東北方海域後，今天將通過台灣北方，持續朝中國前進。氣象署持續針對北部海面、東北部海面發布海上颱風警報，海運交通也多受影響。
航港局表示，受白海豚颱風影響，今天共有8航線、39航次停航。明天隨著颱風移動到台灣上方，將有9航線、共79航次停航，包含如下：
基隆-馬祖：全部停航，共2航次。
南竿福澳-福州琅岐：全部停航，共4航次。
北竿白沙-福州黃岐：全部停航，共4航次。
富岡-綠島：全部停航，共13航次。
富岡-蘭嶼：全部停航，共4航次。
後壁湖-蘭嶼：全部停航，共4航次。
布袋-馬公：部分停航，開航8航次、停航1航次。
東港-小琉球：部分停航，開航5航次、停航41航次。
鹽埔-小琉球：全部停航，共6航次。
航港局呼籲，颱風期間民眾盡量不要前往離島旅遊，以免因船班停航而滯留離島。
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