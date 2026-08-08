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白海豚颱風逼近 馬祖9日海空交通全數停航
颱風白海豚逐漸靠近馬祖，連江縣交通旅遊局今天傍晚公告，9日空中交通全數取消，包括南北竿間在內的海運船班全數停航。
連江縣政府交通旅遊局今天傍晚發布公告指出，受到颱風白海豚逼近馬祖影響，海空交通大幅異動，9日南竿、北竿機場航班全日取消。
海運方面，除已宣布停航的台馬交通船「新台馬輪」、「台馬之星」外，南竿北竿、南竿莒光、南竿東引、東莒西莒、南竿大坵等島際海運船班，9日全日停航。
兩馬小三通北竿往中國福建黃岐，台籍航商南北海運9日停航，陸籍船舶「安麒2號」停航至11日。南竿往中國福建琅岐，南北海運9日因琅岐港潮水不宜停泊而停航，陸籍船舶「安麒6號」則因年度歲修停航至22日。
連江縣交通旅遊局以訊息回覆中央社記者，由於今天下午南竿機場往台北松山機場班機仍有空位，故至下午5時止暫無旅客滯留。
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