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白海豚颱風來襲赫見龍捲風！存活約半小時 登陸生成畫面曝光
淡水不少民眾今天下午目擊市區出現龍捲風，氣象署晚間證實，因為白海豚颱風外圍環流帶來小尺度的強對流移入地面，龍捲風存活時間約半小時左右，觀光署的鏡頭君也捕捉到難得的生成畫面。
今天下午2時左右不少民眾目擊淡海新市鎮路上竟出現空漩渦，該漩渦從地面一路延伸到空中，呈現漏斗狀、且在空中有旋轉的動態感，疑似是近在眼前的陸上龍捲風。
中央氣象署資深預報員朱美霖證實，今天隨著颱風外圍環流強對流雲系逐漸移入北台灣，伴隨中小型對流系統，在下午1時左右於淡水出現陸上龍捲風，但這情形不算罕見。
氣象署預報中心副主任伍婉華表示，由於颱風提供「很不穩定的環境」，近地面的水平風切，因強對流拉扯出現垂直旋轉。當垂直旋轉被繼續拉長、增加旋轉量，在空中沒有觸及地面就會形成「漏斗雲」、碰到地面就是「龍捲風」、碰到水面就是「水龍捲」。
伍婉華指出，氣象署觀測到下午13時30分，淡水海面上出現典型水龍捲的「鉤狀母雲」，高空渦旋登陸後，向下延伸成為陸上龍捲風，直到14時左右消散。龍捲風存在時間約半小時左右，氣象署也於下午同一時間針對淡水沿海及陸地發布大雷雨即時訊息，示警這樣的強對流天氣樣態正在發生。
氣象專家賈新興則表示，今天下午出現的淡水龍捲風，除了跟白海豚颱風強勁對流有關，也受夏季午後常有的熱力作用影響。兩者構成極度「不穩定的環境」，而這正是龍捲風出現的一大前提。
賈新興指出，相較於美國西部有大片平原提供龍捲風強大的發展空間，台灣腹地小、地形起伏大，龍捲風發展通常不會太強，但這類小尺度對流，仍可能在瞬間帶來災情。氣象署也表示，由於龍捲風所經之處，會帶來強風因此也有在淡水造成部分災損。
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