白海豚颱風有望變輕颱！陸警機率低 預計下周一午前解除海警

中颱白海豚持續以每小時約10公里的龜速向西行，下午5時半位置已來到台北東北東方約410公里海面上。由於海氣條件相當不利白海豚，氣象署預估白海豚將持續減弱，有機會在登陸前就降級成輕颱，馬祖陸警機會也明顯降低。

中央氣象署資深預報員朱美霖表示，白海豚雖然陸續出現南北擺盪的「海豚跳」陸上警報，但本島基本上已脫離陸警威脅，馬祖陸警機率也大幅降低，預估暴風圈可能以掃過馬祖近海通過機率最高。若要針對馬祖發布陸上颱風警報，預計最快會是明天白天。

朱美霖指出，颱風雖持續減弱，可能在登陸中國前就降為輕颱上限，但寬廣外圍環流仍不容小覷。今天晚間至明天整天將是颱風距離台灣最近、也就是影響最明顯的時刻。預計颱風將於下周一登陸中國，海警有機會在中午前解除。

朱美霖表示，今天入夜後到明天白天，颱風暴風圈逐漸通過北部近海，北部地區風雨劇烈、中部以北山區雨勢明顯、宜蘭也有間歇雨勢，背風面花東則要留意焚風。但明天入夜後，颱風漸漸往中國移動、登陸，馬祖風雨漸增、北部雨勢稍緩，但中南部有間歇雨勢、山區雨仍大。下周一颱風遠離，吹西南風，中南部仍有部分雨勢、山區雨大，花東焚風也持續。

朱美霖提醒，基隆、北海岸由於靠近颱風中心，陣風可能來到10級甚至11級，宜蘭頭城、新北瑞芳鼻頭角可能到12級且持續增強當中。待明天晚間到後天清晨，隨著颱風中心來到台灣西北方，基隆、北海岸強風將有機會減弱。但中部以北沿海地區仍有強風吹拂。