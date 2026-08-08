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喉嚨如刀割又狂咳…快篩流感、新冠竟皆陰性 疾管署揭社區4大流行病毒

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
根據疾管署監測，近4周流行病毒，以流感與人類間質肺炎病毒（hMPV）為最大宗，新冠則位居第四，此為示意圖。聯合報系資料照
根據疾管署監測，近4周流行病毒，以流感與人類間質肺炎病毒（hMPV）為最大宗，新冠則位居第四，此為示意圖。聯合報系資料照

近期有民眾出現喉嚨腫痛、劇烈咳嗽等症狀，但流感新冠篩檢皆呈陰性，被質疑社區內恐有其他病毒正在流行。根據疾管署監測，近4周流行病毒，以流感與人類間質肺炎病毒（hMPV）為最大宗，新冠則位居第四，但新冠感染人數正在上升，而hMPV下降，呼籲民眾近期應勤洗手、戴口罩防範。

一名網友於社群媒體Threads上發文，指出上周六喉嚨出現腫痛感後立即就醫，隔天病情加劇且完全失聲，喉嚨痛到如刀割，半夜不停咳嗽難以入眠，相隔三天，症狀不只沒改善，喉嚨的劇痛還延伸至耳朵，並伴隨耳鳴，決定改至大醫院接受流感、新冠檢驗，結果呈現「陰性」。

該名網友指出，不知道到底感染何種病毒，但喉嚨不適的症狀，足足五天才獲得稍微改善，到目前為止，還是不斷咳嗽，讓他直呼「這次病毒真的好毒」。

新光醫院感染管制科主治醫師黃建賢說，社區內確實可能有多種病毒正在流行，但近期來診的患者多感染新冠、流感、呼吸道融合病毒（RSV），其餘則有零星的感冒病毒。不過，無論哪一種病毒目前多以症狀治療為主。

黃建賢認為，近期這一波社區疫情飆升與放暑假有關，寒暑假以及過年人與人接觸的頻率增加，加上國內外旅遊頻繁，更可能增加感染病毒的種類。

黃建賢說，依觀察感染新冠的患者，其症狀表現多是喉嚨痛，而過往通常會伴隨發燒，近期則較少看見感染新冠而發燒的患者。反而是感染流感病毒者，依舊會有發高燒的症狀，同時伴隨肌肉痠痛、咳嗽、流鼻水症狀。

疾管署發言人林明誠表示，依近4周病毒監測資料觀察，上周流感病毒及人類間質肺炎病毒（hMPV）占比均為19.9％，其次為副流感病毒15.7％、新冠病毒13.2％。近期流感及新冠病毒占比呈上升趨勢，人類間質肺炎病毒及副流感病毒則連續4周下降。

林明誠指出，各類呼吸道病毒感染症狀相近，患者症狀輕重則與個人免疫反應、感染病毒量等因素有關，僅憑症狀難以判斷感染何種病毒，仍須經實驗室檢驗確認。人類間質肺炎病毒及副流感雖非法定傳染病，疾管署仍持續進行監測，但防疫監測仍以法定傳染病為主。

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