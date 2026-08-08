腦退化不只失智！醫揭長者常見4大腦疾病 中西醫精準醫療找出治療方向

台灣進入超高齡社會，高齡化所引發的大腦退化、神經與肌肉病變，對身體健康會造成諸多影響，花蓮慈濟醫學中心院長林欣榮表示，常見的大腦退化性疾病包含水腦症、巴金森氏症、腦部小血管疾病及腦萎縮等，除了西醫治療外，慈濟也有門診是運用中草藥成分，以中西醫精準醫療共同改善疾病，保健腦部並延緩退化。

第三屆高齡健康產業博覽會今天進入第二天，花蓮慈濟醫院院長林欣榮以腦疾病為題發表專題演講。他表示，腦疾病的發生與毒性蛋白堆積、神經血管單元失衡、能量代謝障礙及神經發炎反應等因素有關，臨床常見疾病包括水腦症、巴金森氏症、腦部小血管疾病及腦萎縮等。

林欣榮說，長者常出現的「走路變慢、記憶力變差、頻尿失禁」等症狀。現行臨床診斷可透過腦部核磁共振（MRI）、巴金森核磁掃描（Tropid）、磷酸化tau蛋白（p-tau217）血液檢測等方式，精準預測並評估未來罹患失智症的風險。

林欣榮表示，目前阿茲海默症有藥物可以治療，主要是清除大腦中類澱粉蛋白原纖維與斑塊，及已經形成的類澱粉蛋白斑塊，給藥頻率分別為每2周或4周施打一次，首年包含檢測、藥品費、頻繁影響學追蹤等，費用需要120至170萬元，費用其實相當高昂。

面對神經退化性疾病，花蓮慈濟團隊推動「中西醫精準醫療」，林欣榮說，針對失智症、巴金森氏病、小腦萎縮症、肌肉萎縮症、腦中風、惡性腦瘤等疾病患者，結合全基因體定序及分析，精準找出可以調整變異基因的中草藥，幫助病人之外，相關也發現中藥成分的多重路徑作用網絡，可促進神經存活、抑制毒性與發炎，有助於多胺神經元發育與修復。

腸道保健對於腦疾病也相當重要，林欣榮說，現代神經科學「腸腦軸線」新觀念，是從照護大腦從優化「腸道微生態」開始，大腦的慢性火災，往往起因於遠處腸道的星火。當腸道屏障受損（漏腸）釋放發炎因子，就會穿透血腦屏障引發中樞神經發炎。

研究發現，透過食療優化腸道菌相，能創造「腦部逆齡奇蹟」。林欣榮指出，在情緒抗壓上，補充植物乳桿菌（如 PS128）能顯著降低壓力荷爾蒙（皮質醇）；護腦認知上，特定雙歧桿菌（如 B. breve）能減輕慢性發炎，展現神經保護力，降低未來阿茲海默症風險；促進GABA與血清素分泌，有助於放鬆副交感神經，幫助入睡。

花蓮慈濟醫院創新研發團隊也提出「泡菜配方」，即傳統發酵食品（如韓式泡菜）結合了「好菌（精神益生菌）＋好菌便當（益生質）＋發酵產物（游離 GABA、短鏈脂肪酸）」，能直接建立健康的腸道微生態，強化血腦屏障、舒緩腦部焦慮。

另外，從新醫學研究，證實大腦代謝廢物的清理高度仰賴「大腦清理系統」（Glymphatic System），睡眠正是腦脊髓液沖刷類澱粉蛋白等毒性蛋白的黃金排毒期。林欣榮指出，運動有助於人體自體生成的靶向保護劑，因此維持無病健康必須善用非藥物生理處方；運動時肌肉收縮會釋放「肌動蛋白」，協同腦源性神經滋養因子（BDNF）直達腦部，激發突觸再生，啟動神經修復機制，可說是最佳的自體靶向神經保護劑。

林欣榮說，花蓮慈院創新研發中心與心血管暨粒線體研究團隊五、六年來研究發現，不同中藥材可以提供不一樣健康效果，可以保護血管、保護神經、預防血管老化等三大生理調節方向、抗失智與促進大腦代及提供抗老化與優化睡眠效益，提供民眾選擇。

台灣進入超高齡社會，高齡化所引發的大腦退化、神經與肌肉病變，對身體健康會造成諸多影響，花蓮慈濟醫學中心院長林欣榮表示，常見的大腦退化性疾病包含水腦症、巴金森氏症、腦部小血管疾病及腦萎縮等。記者翁唯真／攝影