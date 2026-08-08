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白海豚颱風來攪局！金門明多個飛機航班取消 小三通反加開2班疏運

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
圖為金門尚義機場外觀。聯合報系資料照
圖為金門尚義機場外觀。聯合報系資料照

白海豚颱風逼近，金門空中交通先受到影響！立榮與華信航空公司陸續公布明（9）日航班異動，台金航線多個班次取消，部分航班也延後起飛，旅客出發前最好跟航空公司先確認；相較之下，金廈小三通航線目前不受影響，為疏解暑期假日可能增加的旅運需求，金門水頭港明天將加開2班雙向加班船。

立榮航空表示，明天台北往金門航線B7-8801、B7-8809、B7-8811取消；金門往台北則有B7-8802、B7-8812、B7-8816取消。

此外，部分航班也出現時間異動，其中台北飛金門B7-8829原訂下午5時05分起飛，調整為下午5時30分；金門飛嘉義B7-8902則從上午11時05分延至下午1時05分起飛，嘉義飛金門B7-8901也由原訂中午12時45分延至下午2時40分。

華信航空方面，明天台灣本島往返金門的AE1261、AE1262、AE1263、AE1264、AE1265、AE1266、AE1269、AE1270、AE1271及AE1272等班次也宣布取消，提醒旅客務必留意最新航班異動。

相關單位提醒，颱風期間天候變化快速，航空公司仍會視實際天候機動調整航班，旅客出發前應再次確認班機狀況，以免到了機場才發現「飛不了」

飛機航班大亂，小三通則不受影響，還加開船班疏運。金門縣政府表示，明天將增開上午8時及下午6時金門水頭港往返廈門五通的雙向加班船，提供旅客多一個往返選擇。但加班船採現場購票，不受理電話及網路預訂，有搭乘需求的旅客可提前掌握時間前往購票。

白海豚颱風逼近，台金飛機航班大亂，但小三通不受影響，還加開船班疏運，明天將增開上午8時及下午6時金門水頭港往返廈門五通的雙向加班船，但加班船採現場購票，不受理電話及網路預訂，有搭乘需求的旅客可提前掌握時間前往購票。記者蔡家蓁／翻攝
白海豚颱風逼近，台金飛機航班大亂，但小三通不受影響，還加開船班疏運，明天將增開上午8時及下午6時金門水頭港往返廈門五通的雙向加班船，但加班船採現場購票，不受理電話及網路預訂，有搭乘需求的旅客可提前掌握時間前往購票。記者蔡家蓁／翻攝

白海豚颱風逼近，金門空中交通先受到影響！立榮與華信航空公司陸續公布明（9）日航班異動，台金航線多個班次取消，部分航班也延後起飛，旅客出發前最好跟航空公司先確認。記者蔡家蓁／翻攝
白海豚颱風逼近，金門空中交通先受到影響！立榮與華信航空公司陸續公布明（9）日航班異動，台金航線多個班次取消，部分航班也延後起飛，旅客出發前最好跟航空公司先確認。記者蔡家蓁／翻攝

白海豚颱風 金門 小三通 航班

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