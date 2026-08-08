中油宣布下周汽、柴油價格不調整 合計吸收約164.3億元

中油8日宣布，自下周一（10日）凌晨零時起，至8月16日晚上12時止，汽、柴油價格維持不調整，分別為92無鉛汽油每公升30.5元、95無鉛汽油每公升32.0元、98無鉛汽油每公升34.0元、超級柴油每公升29.3元。

中油表示，中東原油供應不確定性高，國際油價仍處高檔。為照顧國內民生與平穩物價，經整體評估，政府擴大貨物稅減徵，汽、柴油分別吸收3.7元及2.1元，且為維持亞鄰最低價並持續執行美伊戰爭專案平穩機制，8月10日至8月16日台灣中油公司各再吸收0.5元及1.6元，合計汽、柴油各共吸收4.2元及3.7元，國內汽、柴油價格維持不調整。

中油指出，自2月28日至8月9日執行專案平穩各項措施，汽、柴油合計仍吸收約164.3億元。