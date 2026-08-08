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白海豚颱風影響 華航明日取消6往返上海航班、沖繩航線放大機型
受白海豚颱風影響，中華航空今（8）日公布明（9）日航班異動資訊，部分往返上海航班取消，桃園往返沖繩航班則放大機型，提醒旅客出發前確認最新航班動態。
華航表示，明日取消航班包括松山往返上海虹橋的CI201、CI202；桃園往返上海浦東的CI501、CI502、CI503、CI504，以及高雄往返上海浦東的CI583、CI584。
另外，因應白海豚颱風影響及旅客疏運需求，桃園往返沖繩航線CI120、CI121、CI122、CI123將放大機型，以增加載客量。
華航指出，將持續觀察颱風路徑變化，滾動更新航班異動資訊及調整機型。提醒旅客可透過華航網站、Mobile APP或行動簡訊提醒功能，查詢並確認最新航班動態，實際航班起降情況仍以航空公司及機場公告為準。
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