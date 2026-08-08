國際油價回穩！中油油價連2凍 照顧國內民生、平穩物價

中油8日宣布，自下周一晨零時起至8月16日晚上12時止，汽、柴油價格維持不調整，分別為92無鉛汽油每公升30.5元、95無鉛汽油每公升32.0元、98無鉛汽油每公升34.0元、超級柴油每公升29.3元。

根據中油油價公式，前周7D3B指標油價為每桶83.99美元，本周略降至82.2美元，匯率前周32.360兌一美元，本周微升至32.350兌一美元，考量匯率後指標油80%變動幅度為下跌1.73％。

中油表示，中東原油供應不確定性高，國際油價仍處高檔，為照顧國內民生與平穩物價，經整體評估，政府擴大貨物稅減徵，汽、柴油分別吸收3.7元及2.1元，且為維持亞鄰最低價並持續執行美伊戰爭專案平穩機制，8月10日至8月16日中油各再吸收0.5元及1.6元，合計汽、柴油各共吸收4.2元及3.7元，國內汽、柴油維持不調整。

中油統計自2月28日起至8月9日止，執行專案平穩各項措施，汽、柴油合計仍吸收約164.3億元。