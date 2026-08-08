白海豚颱風逼近 淡江大橋啟用後第三度封閉部分車道

中颱白海豚持續向台灣東北方海域移動，隨著外圍環流逐步移入北部陸地，已爲北台灣帶來劇烈天氣包含瞬間強降雨及強風。淡江大橋也將自晚間9時起，封閉部分車道，提醒用路人即早改道。

氣象署持續發布對北台灣的黃色強風燈號，公路局依據最新預測，明天凌晨西北部沿海將出現7到8級強風，為維護用路安全，宣布今晚9時起，預警性封閉淡江大橋人行自行車道及機車道，並時時主線將速行駛。

這是淡江大橋啟用後，因巴威颱風襲台及演習外第三度封閉，公路局表示，考量大橋地處淡水河出海口，多有瞬間強震風，因此屆時車輛行駛在淡江大橋上，最高限速為時速30公里。

公路局提醒民眾，警報期間儘量不要進入山區及濱海路段；如遇天候改變，將視公路狀況機動管制，不排除封閉道路，禁止人車通行。